CDC: La vacuna de Pfizer protege a menores contra la COVID grave y hospitalización

Por Lauran Neergaard

Los Ángeles, 2 de marzo (AP).- La vacuna contra la COVID-19 desarrollada por Pfizer brindó una fuerte protección a niños de cinco años en adelante contra la hospitalización y la muerte incluso durante el repunte provocado por la variante Ómicron, el cual afectó especialmente a los pequeños, informaron el martes las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

Although protection against emergency department & urgent care visits among teens decreased over time since vaccination & against Omicron, protection among 16-17- year-olds who got a booster increased to 81%. Everyone 5+ yrs should get all recommended COVID-19 vaccinations.

— CDC (@CDCgov) March 1, 2022