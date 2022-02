México tuvo exceso de mortalidad entre enero y septiembre de 2021, reporta el Inegi

El estudio del Inegi está basado en los registros administrativos generados a partir de los certificados suministrados por las oficialías del Registro Civil, así como de los Servicios Médicos Forenses.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- México registró entre enero y septiembre de 2021 un exceso de mortalidad, con un total de 877 mil 824 defunciones, cifra superior a las que se presentaron en el mismo periodo de 2020 y 2019.

De acuerdo con los datos más actuales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de defunciones registradas por cada 10 mil habitantes tuvo un incremento de 17.56, de 2019 a 2020 y de 7.22 puntos, de 2020 a 2021.

De enero a septiembre de 2021 se registraron 877,824 defunciones. La tasa por cada 10,000 habitantes fue de 68.85, 7.22 más que en mismo periodo de 2020. Consulta las estadísticas preliminares de defunciones al tercer trimestre de 2021 en #México. https://t.co/z0P8nDHFrE #INEGI pic.twitter.com/YzgwKmuk49 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) February 28, 2022

Además, señala que de 2020 a 2021, las tasas de defunciones por cada mil habitantes comienzan a presentar mayores diferencias a partir del grupo de edad de 45 a 54 años y en adelante.

El Instituto detalló que de las personas fallecidas, 57.89 por ciento (508 mil 177) correspondieron a hombres y 42.05 por ciento (369 mil 121) a mujeres. En 526 casos no se especificó el sexo.

El organismo destacó que son los mayores de 64 años en los que se presenta el porcentaje más alto de las defunciones con un 55.8 por ciento (489 mil 930 casos, incluyendo aquellos en los que no se especificó el sexo), y que además, en todos los grupos de edad se observa que existe mayor mortandad entre los hombres.

Por otro lado, las entidades federativas que presentaron las mayores magnitudes en la tasa de defunciones registradas entre enero y septiembre de 2021 por cada 10 mil habitantes fueron Ciudad de México con 89.93, Morelos con 89.38, Puebla con 79.52 y Colima con 76.46.

El Inegi recordó que para estimar el exceso de mortalidad derivado de la pandemia es necesario considerar las defunciones ocurridas de enero de 2020 a septiembre de 2021, las cuales suman un millón 941 mil 722.10. Lo anterior, con la finalidad de observar el comportamiento completo de la mortalidad, como lo recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La cifra total de defunciones que presentó esta mañana el Inegi con base a la aplicación de la metodología propuesta por la OPS para identificar el exceso de mortalidad a partir de la información preliminar de las estadísticas de defunciones registradas, muestra que la pandemia por COVID-19 tuvo un efecto en el incremento de la mortalidad en general.