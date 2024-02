Lo que pasó con MC me avergüenza: Alfaro. “Yo no soy ‘lo nuevo’, soy un profesional”

El Gobernador de Jalisco señaló que no comparte los eslóganes de Movimiento Ciudadano de “fosfo-fosfo” o “lo nuevo” porque él es un político profesional.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, criticó el lunes en una entrevista las decisiones de la dirigencia de Movimiento Ciudadano (MC), desde la precampaña de Samuel García Sepúlveda hasta la campaña de Jorge Álvarez Máynez; así como las recientes incorporaciones de personajes políticos como Sandra Cuevas o Alejandra Barrales.

En una entrevista para el canal quierotv, Alfaro reconoció que su relación con Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, se ha enfriado por su intento de ser candidato presidencial y su precampaña, aunque remarcó la importancia de retomar la relación política y económica por el bien de ambas entidades.

“Sí se enfrió la relación un poco, pero la agenda de trabajo entre Nuevo León y Jalisco tiene que retomarse porque es un eje económico muy importante, y las campañas van a pasar. Lo que tenemos es que poner el interés de nuestros estados por delante, y estoy muy seguro de que pronto voy a poder platicar con Samuel [García Sepúlveda] como Gobernador de Nuevo León porque como Gobernador de Nuevo León creo que ha hecho un trabajo bueno, un trabajo serio, lo respeto”, dijo.

“Creo que lo que pasó en Movimiento Ciudadano a nivel nacional fue terrible, lamentable. A mí me generó vergüenza todo lo que nos pasó. […] Todo lo que se ha construido en torno a ese modelo, y esa puesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy ‘fosfo-fosfo’. Yo no soy ‘lo nuevo’. Yo no soy ‘arráncate, compadre’. Yo no soy nada de eso. Yo soy un político serio. Soy un político profesional”, subrayó.

Asimismo, el Gobernador jalisciense insistió en que nunca estaría de acuerdo con “esa noción de la política que la envilece, que la banaliza”, y rechazó las últimas incorporaciones que anunció el partido naranja y otras decisiones, por lo que compartió su tristeza al ver la actualidad de MC.

“Yo no puedo hacer política así. Yo soy un político serio, y lo que está pasando acá [en Movimiento Ciudadano], lo que he visto en las últimas horas: perfiles, personajes, narrativas. Me entristece mucho porque creo que fui parte de la construcción de una alternativa que había llevado a ese proyecto nacional a convertirse a una posibilidad real”, declaró.

Movimiento Ciudadano se encamina hacia su primera elección presidencial en solitario para la cual irá sin artillería pesada pues su candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, no logra despegar en las encuestas, siendo incluso calificado por expertos como un perfil débil. No sólo eso, en los estados que renovarán gubernaturas sólo en Jalisco, su bastión, lidera las encuestas; en las ocho restantes apenas si figura, por lo cual ha tenido que recurrir a su vieja “política de cascajo”, que consiste en reciclar cuadros de otras fuerzas, de las que en el discurso dice estar lejos.

El 1 de marzo arrancan las campañas electorales para los aspirantes a la Presidencia, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y las gubernaturas de Jalisco y Yucatán. Luego, el 2 de marzo, las campañas para los candidatos a la gubernatura de Guanajuato; el 16 de marzo en Tabasco; y el 31 de marzo en Chiapas, Morelos, Puebla y Veracruz. No obstante, el partido naranja sigue sin presentar una ruta clara para la asignación de las nueve candidaturas.

La ausencia de candidatos de MC en varios estados del país refleja la falta de una formación sólida de cuadros internos y la ausencia de un trabajo previo por parte de MC para nutrir su liderazgo con figuras comprometidas y con arraigo en sus respectivas comunidades.

De los candidatos a gobernadores de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus es el único aspirante competitivo y lidera las encuestas. Un sondeo realizado por Reforma el 6 de febrero sitúa a Pablo Lemus a la cabeza con el 50 por ciento de las preferencias; le sigue la aspirante de Morena, Claudia Delgadillo, con un 42 por ciento, y en tercer lugar se encuentra Laura Haro, de la alianza PRI-PAN-PRD, con un ocho por ciento.

Entre los nombramientos realizados por el partido naranja para sus aspirantes a gobernadores, también se destaca el de Salomón Chertorivski en la Ciudad de México. De acuerdo con el más reciente sondeo de la casa encuestadora Demoscopia Digital, del 22 de febrero, en la capital del país, Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa, encabeza las preferencias con el 48.9 por ciento, seguida por Santiago Taboada, del PRI-PAN-PRD, con el 36.8 por ciento. Mientras tanto, Chertorivski registra una intención de voto del 5.3 por ciento.

La falta de claridad en la identidad política y la aparente falta de cohesión ideológica de MC, ejemplificada por la inclusión de figuras polémicas, es uno de los aspectos que podrían repercutir al partido al momento de la votación, ya que eso podría generar dudas entre los votantes sobre el papel del partido como fuerza de oposición o como un actor que respalda al Gobierno.

Asimismo, el pasado 19 de febrero, la todavía Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la excandidata de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018, Alejandra Barrales, se registraron como candidatas al Senado de la República de la mano de MC.

Barrales se registró para encabezar la primera fórmula al Senado por la Ciudad de México, mientras que Cuevas lo hizo por la segunda.

De hecho, desde agosto pasado el Gobernador declaró que ya no entendía el proyecto del partido y pidió considerar una alianza presidencial con el PRI y PAN hacia 2024, pronunciamiento que en el partido local como presidentes municipales, diputados federales y dos senadores –incluido Clemente Castañeda– tuvo apoyo en un primero momento; sin embargo, no fue del agrado de Dante Delgado, dirigente nacional emecista, y desde entonces han habido diferencias entre ambos.

Hace seis meses fijé mi postura sobre lo que estaba sucediendo en Movimiento Ciudadano a nivel nacional y expliqué las razones por las que decidí no ser candidato a la presidencia de la república. Hoy puedo confirmar que no me equivoqué. Me da mucha pena todo lo que ha pasado… — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) January 10, 2024

Además, el pasado enero, Alfaro Ramírez rechazó explícitamente la forma en que Samuel García destapó al Diputado federal Jorge Álvarez Máynez como entonces precandidato presidencial “en una mesa con botana y cerveza”, y sugirió que no apoyaría ninguna imposición de la burocracia del partido.

“Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la Presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el Gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco”, dijo.

Alfaro Ramírez afirmó que “si ese es el camino que la dirigencia nacional decide tomar, allá ellos”. “Les tocará decidir a quienes hoy representan a nuestro proyecto en Jalisco qué hacer al respecto, porque en esa decisión se juega el futuro de nuestro estado. En lo que a mí respecta, mi postura es clara: toda mi vida luché contra las imposiciones y contra las burocracias partidistas, y así seguiré hasta el último día de mi vida, aun retirado de la política. Lo que te queda al final del camino es tu dignidad y tu congruencia, y eso no pienso sacrificarlo”, sentenció.

-Con información de Sugeyry Romina Gándara