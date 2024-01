Emecistas de Jalisco ignoran el reclamo de Enrique Alfaro y apoyan a Álvarez Máynez

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).– La dirigencia de Movimiento Ciudadano (MC) y legisladoras defendieron la designación del Diputado Jorge Álvarez Máynez como precandidato presidencial al descartar que se trató de una imposición o “dedazo”.

Además, políticos de Jalisco han respaldado el nombramiento pese a las críticas de Enrique Alfaro, uno de los dos gobernadores que tiene el partido.

En el mismo sentido se pronunciaron Dante Delgado Rannauro, dirigente de MC, Álvarez Máynez y militantes del partido, quienes también evitaron descalificar al Gobernador jalisciense, crítico de la forma en que se nombró al precandidato presidencial.

“Desde el año pasado él [Enrique Alfaro] marcó una raya, el hizo un deslinde y yo dije que respetaba su decisión”, declaró Dante Delgado. Mientras que Álvarez Máynez destacó que ayer, durante su nombramiento oficial, lo acompañaron el Senador Clemente Castañeda, a quien Alfaro apoyó para buscar la candidatura en Jalisco, pero fue designado Pablo Lemus, también presente en el evento. Castañeda reconoció las diferencias en MC, pero en un mensaje en la red X llamó a demostrar que son más sus coincidencias.

De igual forma, al evento en la Ciudad de México asistió Verónica Delgadillo, aspirante a gobernar Guadalajara. Manuel Romo, dirigente del partido en Jalisco, y Juan José Frangie, quien pidió licencia como Presidente municipal de Zapopan para buscar la reelección.

Jalisco es importante para Movimiento Ciudadano porque, junto a Nuevo León, el otro estado que encabeza, gobierna a 14 millones 132 mil 593 personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), está por debajo del Partido Acción Nacional (PAN), con 16 millones 23 mil 775 personas en cinco entidades.

Además, todavía en agosto pasado estaba claro el respaldo de MC Jalisco a Enrique Alfaro, pues cuando el Gobernador declaró que ya no entendía el proyecto del partido y pidió considerar una alianza presidencial con el PRI y PAN hacia 2024, tanto el partido local como presidentes municipales, diputados federales y dos senadores –incluido Clemente Castañeda– mostraron su apoyo en un pronunciamiento.

Ahora, Enrique Alfaro ha calificado como “ocurrencias y banalidad” las decisiones que llevaron al nombramiento del nuevo precandidato de MC. “Lo expreso en los términos que lo siento: eso no es una nueva forma de hacer política, eso no es política y no quiero ser parte de algo en lo que no creo y es como lo he expresado. Pero yo no creo que el futuro se pueda construir en la política basadas en las ocurrencias y la banalidad”, dijo a medios locales.