Biden propone gravar hasta en 28% a corporaciones y en 20% a los multimillonarios

Desde el fin de semana, The Washington Post había adelantado que Joe Biden propondría este lunes un nuevo impuesto dirigido a los 700 estadounidenses más ricos como parte de su presupuesto. El llamado “impuesto sobre la renta mínima para multimillonarios” establecería que los hogares con rentas anuales de más de 100 millones de dólares deberán pagar un impuesto mínimo del 20 por ciento, según detalló el medio, que citó a fuentes familiarizadas con la propuesta.

Washington, 28 mar (EFE).– El Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó este lunes una iniciativa de presupuesto para el año fiscal 2023, que comienza el próximo octubre, de 5.79 billones de dólares frente a los 5.85 billones de 2022, con un nuevo impuesto para los ricos y más gasto en defensa.

En un comunicado, Biden señaló que su Administración “está en camino de reducir el déficit federal en más de 1.3 billones de dólares este año”, en lo que supone “la mayor reducción del déficit anual en la historia de Estados Unidos“.

“Esto es resultado directo de la estrategia de mi Administración para lograr que la pandemia esté bajo control y hacer crecer la economía de abajo a arriba y de la mitad hacia afuera”, señaló el mandatario.

Esto será posible, en parte, aumentando el impuesto a las corporaciones del 21 por ciento al 28 por ciento, algo a lo que se opone el ala moderada de los demócratas en el Congreso.

El Ejecutivo también propone un nuevo impuesto mínimo del 20 por ciento para los más ricos del país, las fortunas superiores a 100 millones de dólares.

Coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania, el Ejecutivo de Biden ha elaborado un presupuesto que contempla 31 mil millones de dólares para nuevo gasto en defensa, con lo que incrementa la partida de defensa nacional hasta los 813 mil millones de dólares.

Dentro de este apartado, se destinan casi siete mil millones de dólares para la OTAN y el refuerzo de su flanco este, ante la guerra en Ucrania.

Asimismo, la propuesta presupuestaria contiene nueve mil 900 millones de dólares para reforzar la capacidad de los sistemas de salud en el país “para mejorar los programas de inmunización” frente a la COVID-19 y 81 mil 700 millones de dólares a lo largo de los próximos cinco años en seguridad sanitaria frente a pandemias futuras.

Se espera que la propuesta del Ejecutivo sea enviada el martes al Congreso, que luego debe aprobarla. Normalmente se suele presentar en mayo, pero este año se ha adelantado para que no coincida con las elecciones legislativas de noviembre.

En las finanzas públicas estadounidenses, el gasto discrecional es el gasto del Gobierno implementado a través de un proyecto de ley de asignaciones que se tiene que aprobar en el Legislativo.