AMLO cuenta que Biden le preguntó cómo le hizo para que empresarios pagaran impuestos

El Presidente recapituló que grandes empresarios como Carlos Slim y José Antonio Fernández Carbajal han pagado 28 y 10 mil millones de pesos en impuestos, respectivamente.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina diaria que Joe Biden, Presidente de los Estados Unidos, le preguntó que cómo hizo para que los grandes empresarios mexicanos pagaran los impuestos.

El Presidente recalcó que la problemática se resolvió con la Reforma Fiscal al Artículo 28 que permitía la condonación de impuestos a las grandes empresas.

“Ahora que fui [noviembre de 2021] salió el mismo tema, le dije ‘fíjese que allá ya empezamos a resolverlo’, se reformó el Artículo 28. Ya no hay condonación de impuestos. Ya están pagando”, presumió.

López Obrador se quejó de que “los potentados” no pagaban antes de su Gobierno, situación que de acuerdo con sus declaraciones, se asemeja en Estados Unidos.

“Los potentados no pagaban impuestos, esto no sucedía o no sucede aunque ahora el Presidente [Joe] Biden se quejaba ahora que hablamos, que también en Estados Unidos, los dueños de las grandes empresas no pagaban impuestos”, mencionó.

“Fue muy interesante porque cuando nos vimos con el Presidente [Joe] Biden en el 2012, me dijo cuando era candidato: ‘¿y cómo le va a hacer si gana la Presidencia, qué propone?’. Contesté: ‘entre otras cosas, que paguen impuestos los de arriba’, y al final me dice riéndose: ‘si gana y logra que paguen impuestos los de arriba, me dice cómo'”, recordó AMLO.

“La Reforma Fiscal significó durante todo el periodo [desde Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto]: aumento en el IVA, aumento al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y mantener privilegios fiscales a los de arriba. No pagaban impuestos”.

Durante la conferencia matutina, el titular del Ejecutivo habló sobre el cierre de la operación entre Televisa y Univisión para su fusión. Informó que pagarán 15 mil millones de pesos en impuestos.

Además, recapituló que Carlos Slim vendió una filial de su empresa y pagó 28 mil millones de pesos en impuestos; de igual forma, señaló que José Antonio Fernández Carbajal, presidente de FEMSA y dueño de la cadena OXXO, pagó 10 mil millones de pesos; y que Walmart “debía como 12 mil millones y pagaron”.