AMLO dice que Monreal tiene puertas abiertas y pide no oír “canto de las sirenas”

Desde Palacio Nacional, el Presidente López Obrador señaló que el Senador Ricardo Monreal es un precursor del movimiento que encabeza, “como muchos”.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió esta mañana un mensaje al Senador Ricardo Monreal Ávila: póngase cera en los oídos y no escuche el canto de las sirenas. También le dijo que las puertas de Palacio Nacional están abiertas para él, y también para los opositores.

“Cuando nos desmoralicemos, pensemos en los que han luchado en otros tiempos. A lo mejor no va a haber forma, pero hay un discurso que una vez pronuncié en el Zócalo hablando de Juárez, Hidalgo y los Flores Magón, de cuando nos consideremos débiles, o estemos flaqueando, o nos falte fortaleza moral, o estemos tristes; cuando se pierda el entusiasmo, pensemos en la herencia de los que han luchado en otros tiempos por la libertad, la justicia, la soberanía”, comentó el mandatario.

Monreal Ávila, fundador de Morena, sufrió la semana pasada un fuerte revés. Un grupo mayoritario de senadores de la fracción que él coordina en el Senado de la República echó para atrás su intento de formar una “comisión especial” para Veracruz, lo que fue considerado un ataque directo en contra del Gobernador Cuitláhuac García, quien es de su partido, por el arresto de un colaborador al que se acusa de homicidio.

“Y no dejarnos llevar. No hacerle caso al canto de las sirenas. Hay que ponerse cera en los oídos para no estar escuchando. Es un momento excepcional. Son tiempos interesantes los que nos tocaron vivir. Es un momento estelar en la historia de nuestro país. No tenemos por qué distraernos”, recomendó a pregunta expresa sobre Ricardo Monreal. “Que no nos distraiga la politiquería, el individualismo. Tenemos una misión superior y la estamos haciendo, y se va avanzando a pesar de los obstáculos, con el apoyo de todos. Todos ayudamos”.

“La conducción es muy horizontal porque todos ayudamos. No saben lo que me ayudan a mí, ya lo he dicho en otras ocasiones, los que actúan o interactúan en las redes sociales. O sea, es un movimiento impulsado por todos. Es un ‘nosotros’, no un ‘yo’. Entonces bienvenidos todos. Todos juntos”, agregó. “Y acerca de los relevos, es muy sencillo: para no equivocarse, lo mejor es preguntarle al pueblo. Afortunadamente en eso se ha avanzado en la técnica de las encuestas y no fallan. En su momento se le pregunta a la gente y el que esté mejor posicionado, ese y vamos a apoyarlo”.

El Senador zacatecano, quien se ha dicho precandidato presidencial, es cercano de Dante Delgado, fundador y sempiterno dirigente del partido Movimiento Ciudadano (MC). Lo puso al frente de esa comisión sobre Veracruz, lo que fue considerado por los morenistas como un acto de deslealtad. Delgado es de ese estado y su partido es opositor al Presidente López Obrador. Fue, para muchos, como si le abriera las puertas de Veracruz a otra fuerza política.

Los senadores llamaron a una reunión para desconocer la comisión y para tratar otros temas. Un día antes, Delgado renunció a ella y luego Monreal dio una conferencia en el que confirmaba su cierre. Fue un golpe a la autoridad de Monreal, y también un jalón de orejas desde adentro de Morena.

“Sí, es un precursor de este movimiento, como muchos”, afirmó esta mañana López Obrador sobre Monreal. “Bueno, nosotros lo que hicimos fue iniciar la última etapa de consumación de un proceso que viene de lejos. Yo siempre recuerdo a los que han luchado y se nos adelantaron por los cambios en México. Muchos que han luchado, desde la Revolución, por la justicia en nuestro país, y en los tiempos recientes diría de todos los partidos”.

“En el caso, por ejemplo, de Ricardo Monreal, él tomó una decisión en su momento. En Zacatecas, en ese entonces 1998, nosotros teníamos una posibilidad de triunfo en la gubernatura del cinco por ciento. Y él decide abandonar el partido en el que estaba, se suma y se gana la gubernatura”, agregó.

“Así como [Leonel] Cota Montaño ayudó para ganar en Baja California Sur, como [Alfonso] Sánchez Anaya en Tlaxcala. Así empezamos. El ingeniero [Cuauhtémoc] Cárdenas gana aquí en la Ciudad de México”, señaló el Presidente.

“Muchos, muchos, muchos. Bueno, todavía cuando creamos Morena, hay dirigentes, intelectuales que nos ayudaron: [Carlos] Monsiváis, [Hugo] Gutiérrez Vega. A él fue al que le hicimos el planteamiento, lo hicimos a todos. Estábamos reunidos en la casa de mi querido amigo, también ya fallecido, José María Pérez Gay, que nos prestaba su casa”, añadió. “Se puso a consideración el nombre de Morena y Hugo Gutiérrez Vega hizo todo un razonamiento sobre la importancia del movimiento de renovación, de regeneración nacional. Por eso es Movimiento de Regeneración Nacional. Así se llama, más que las siglas Morena”.

El Presidente dijo que ha sido “la unión de voluntades, de mucha gente, mujeres y hombres. Elenita Poniatowska, Jesusa Rodríguez. Muchos, muchos, muchos que han ayudado y así tenemos que seguir. ¿Y cuál es el objetivo superior? Establecer en definitiva la democracia en México, convertirla en hábito y lo que ya hablé: desterrar la corrupción y ser plenamente, completamente, absolutamente humanos. Que nada humano nos sea ajeno”.