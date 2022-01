Somos radicales porque queremos arrancar de raíz al régimen corrupto: AMLO a Monreal

El presidente López Obrador consideró que la sucesión presidencial no es un error y que en su Gobierno se lucha por ideales y por principios, no por cargos.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Tras la advertencia del Senador Ricardo Monreal de que los radicales acabarán con el país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador asumió que tanto él como su Gobierno sí lo son, pues quieren arrancar a los corruptos de México.

“Somos radicales nosotros. La palabra ‘radical’ viene de raíz y nosotros queremos arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Claro que somos radicales”, afirmó desde Palacio Nacional.

Al ser cuestionado, en su conferencia de prensa matutina, sobre las recientes declaraciones de Monreal Ávila para el diario Reforma, en las que cuestiona la actitud radical que asumen aspirantes a la candidatura presidencial, el mandatario federal declaró haber quedado “anonadado” por el despliegue del medio a la entrevista del coordinador de Morena en el Senado con el fin de “contrapuntearlos”.

“Es muy extraño, me sorprendí, he quedado anonadado -el despliegue que hace un medio- para entrevistar a Ricardo Monreal. El propósito es contrapuntearnos. Tiene todo el derecho de expresarse y manifestarse. Y yo también tengo el derecho de no contestar”, señaló.

#Mañanera | "Yo también tengo el derecho de no contestar" Fue lo que dijo el presidente @lopezobrador_ tras cuestionarlo sobre las declaraciones de #RicardoMonreal donde afirma que en la 4T hay radicalismo. pic.twitter.com/sPCELL1HGx — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 10, 2022

Al insistir en su posición ante la entrevista de Monreal, quien aspira a la candidatura presidencial, López Obrador expresó que no acompaña la postura del legislador.

“¡Pues no! Ese es un error. Ser de izquierda es anclarse en nuestros principios, no zigzaguear, no dar bandazos, es hablar y preocuparnos por los pobres. En un proceso de transformación hay que definirse. Fuera máscaras, ya no hay para dónde hacerse. Aquí es de definiciones. Esta es la Cuarta Transformación, es pacífica, sin violencia, es igual de profunda que la Independencia, la Reforma y la Revolución. No llegamos aquí para simular, no es más de lo mismo, y la verdad no engañamos a nadie”, explicó.

Ante la crítica del Senador morenista de que adelantar el proceso para suceder al Presidente de la República sólo traería problemas internos en Morena, el mandatario federal respondió: “No (es un error) porque no adelantarla es del porfiriato, así era antes, los tapados, las decisiones de élite. No. El pueblo va a decidir. Se tiene la idea de que el pueblo no sabe. Que la política es asunto de los políticos, pues no. El pueblo sabe más que nosotros“.

El titular del Ejecutivo sostuvo que, como dijo en el Zócalo ante más de 100 mil personas el pasado 1 de diciembre, se debe ser radical en la 4T, por lo que pidió a su vocero, Jesús Ramírez, desplegar un párrafo de su último discurso en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Nada se logra, y esto aplica en México y en todo el mundo, con las medias tintas, con el centrismo, la moderación. Los publicistas del periodo neoliberal que ya se fue, se está terminando esa pesadilla. Los publicistas del periodo neoliberal, además de la risa fingida y la falsedad, recomendaban a los candidatos y gobernantes correrse al centro”, expuso.

Al preguntarle si Monreal se mantendrá como líder de la bancada de Morena en el Senado, replicó: “No hay tema, debemos ser independientes. ¡Ya no es el tiempo de antes! Son tres las reformas -en el Congreso-, la eléctrica, la electoral y la Guardia Nacional”.

“No engañamos a nadie porque si revisan lo que he dicho por años, lo que he escrito, es lo que estamos haciendo. Aquí no hay medias tintas, luchamos ideales, por principios, no por cargos, no somos ambiciosos vulgares”, concluyó el Jefe del Ejecutivo federal.

A unos meses de que se abrió el proceso de sucesión, el legislador refirió a Reforma que Morena aún está a tiempo de “evitar que la característica principal de la etapa moderna sea la pugna y la purga, y no el diálogo y la conciliación”, para ello mencionó que se deben “escuchar distintas voces y opiniones, no alimentar sólo la confrontación irracional sin sentido, sino dar paso al debate de ideas, plataformas, de análisis de políticas públicas”.

Monreal Ávila aseguró no ser “ala radical de ningún partido” y en cambio aseguró que busca el diálogo, así como el consenso para lograr acuerdos”. “A los que llegaron nuevos y los que tienen menos tiempo, los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan, allá ellos. Se equivocan, porque no va a quedar país para nadie, el aniquilamiento sólo deja destrucción”.

Tras el anuncio de la organización “Sí por México”, encabezada por los empresarios Gustavo de Hoyos y Claudio X. González, sobre ampliar la coalición política entre el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano para 2024, el Presidente respondió que su Gobierno “va de gane”, pues ya descartaron vencerlo en la Revocación de Mandato y ahora están pensando en la elección de 2024.