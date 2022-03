Biden planea aumento de impuestos a empresas y millonarios para frenar inflación

Washington, 1 mar (EFE).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes un plan para atajar la inflación “reduciendo los costos y no los sueldos”.

En su primer discurso del estado de la Unión, Biden aseguró que contener los precios es su “principal prioridad”, y apuntó que su plan no solo recortará la elevada inflación, sino también el déficit público.

El mandatario enumeró varios pasos para lograr la reducción de la inflación, que se encuentra disparada, en el 7.5 por ciento según el último dato, y habló de la reducción de varios costos, empezando por los de los medicamentos, los energéticos, y los de gastos familiares como el cuidado de los niños.

Además aseguró que bajo su plan nadie que gane menos de 400 mil dólares al año pagará más impuestos. “Nadie”, recalcó.

Sí puso el objetivo en la fiscalidad de las empresas, y recalcó que el año pasado 55 grandes fortunas y 500 grandes empresas ganaron 40 mil millones en beneficios sobre los que “no pagaron ni un dólar” de impuestos.

Por eso defendió un mínimo impuesto a las empresas del 15 por ciento y subrayó la necesidad de tomar medidas para garantizar que los ricos “no pagan menos impuestos que un bombero o un profesor”.

El Presidente estadounidense afirmó, además, que para reducir los costos es necesario que haya más competencia.

Y en este punto señaló que, aunque defiende el capitalismo, “el capitalismo sin competencia es explotación” y aumenta los precios.

President Biden on #SOTU: "Under my plan, nobody earning less than $400,000 a year will pay an additional penny in new taxes. Not a single penny." pic.twitter.com/gbQY5icEg8

— MSNBC (@MSNBC) March 2, 2022