Un VIDEO de adentro de la celda muestra migrantes encerrados cuando arreció el fuego

Ciudad Juárez/Ciudad de México, 28 de marzo (AP/SinEmbargo) — Un video difundido en Twitter, de apenas 32 segundos de duración, muestra cómo los migrantes estaban dentro de la celda manifestándose y luego comienza a verse el fuego.

Los migrantes que temían ser deportados o trasladados hacia el sur de México prendieron fuego a colchonetas en un centro de detención migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta las 14:00 horas de hoy se tiene un registro de 40 migrantes extranjeros fallecidos y 28 lesionados; además, se brinda asistencia a 15 mujeres extranjeras mayores de edad que fueron desalojadas de la Estancia Provisional cuando inició el incendio en el área de alojamiento de la sede migratoria.

El video difundido en redes sociales fue tomado por una de las cámaras de seguridad del centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM).

En las imágenes se observan a algunos hombres detrás de las rajas que patean la cerradura en un intento por abrir; mientras que se ve a personal del INM caminar, sin voltear a ver a los migrantes.

Uno de los elementos del INM se acerca a lo que parece una puerta del lado derecho de la toma y forcejea. Sin embargo, no logra abrirla. Finalmente salen de la toma y el humo abarca toda la zona.

Horas después de que comenzara el fuego el lunes por la noche, había hileras de cadáveres cubiertos por mantas de aluminio fuera de las instalaciones migratorias que están situadas en la orilla sur del Río Bravo, frente a El Paso, Texas, en uno de los cruces más frecuentados por migrantes y solicitantes de asilo.

Otros 29 migrantes resultaron heridos y fueron trasladados “en estado delicado-grave a cuatro hospitales de la localidad para su atención inmediata”, indicó el Instituto Nacional de Migración (INM) en un comunicado.

El incendio comenzó el lunes por la noche en una zona de dormitorios donde estaban alojados 68 hombres, según el INM. La agencia migratoria condenó los hechos que provocaron el fuego pero no explicó cómo se actuó ante la emergencia ni si se intentó evacuar o no a los extranjeros.

La Fiscalía General de la República agregó que en las instalaciones siniestradas también había 13 hondureños y 12 salvadoreños, cuyo estado de salud no especificó. Un herido se negó a identificarse.

El martes por la tarde, Migración indicó que también estaba dando asistencia a 15 mujeres extranjeras mayores de edad que fueron desalojadas de las instalaciones.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trató de un incidente desafortunado y agregó que el director del INM ya se encontraba en el lugar de los hechos.

Las autoridades investigaban la causa del incendio, solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una entidad oficial, que atienda a los migrantes y anunciaron que se dará visa humanitaria a los afectados, lo que les garantiza la atención hospitalaria, indicó el INM. Además, la agencia cubrirá los gastos funerarios de los fallecidos.

En paralelo comenzaron a trabajar con las autoridades consulares de varios países para identificar a los fallecidos.

Como la morgue de esta violenta ciudad ya estaba al límite de su capacidad antes del incendio, el gobierno tuvo que alquilar remolques refrigerados para resguardar los cadáveres de los migrantes, indicó a la prensa el fiscal del estado de Chihuahua, César Jáuregui.

En un hospital cercano, la venezolana Viangly Infante Padrón, de 27 años, esperaba a su marido, que estaba siendo tratado por inhalación de humo. La noche anterior ella, que viaja con sus tres hijos, estaba fuera del centro de detención esperando a que su esposo fuera liberado cuando comenzó el incendio.

Dijo que vio varios muertos antes de encontrar a su marido en una ambulancia. “Estaba desesperada porque veía un cadáver, un cuerpo, un cadáver, y no lo veía por ninguna parte”.

Poco antes, un centenar de migrantes venezolanos se agruparon el martes por la mañana exigiendo información de familiares y pidiendo justicia por lo sucedido.

“No nos quieren atender… queremos saber si está vivo o está muerto“, lamentaba la venezolana Katiuska Márquez, de 23 años y con dos niños de cuatro y dos años que no podía comprender como los guardias del centro estaban vivos y los migrantes no. “¿Cómo no pudieron sacarlos?”