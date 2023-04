VIDEOS: Los prianistas hacen pijamada en Pleno del Senado.... y reciben su dosis

Con la exigencia de “¡Comisionados ya!”, los senadores de oposición advirtieron que no se moverían del lugar hasta que se den los nombramientos en el INAI.

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– Varios senadores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional llevaron colchonetas y se prepararon para dormir cerca de la tribuna del Senado de la República como forma de protesta ante la falta de acuerdos para nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), acción que fue criticada fuertemente en redes sociales por otros políticos y por la población en general.

El hecho ocurrió la noche de ayer jueves, cuando las y los senadores del PAN tomaron la tribuna del Senado de la República para demandar que Morena cumple la Constitución. Momentos después, se unieron otros senadores de oposición, quienes se organizaron por grupos para hacer guardias.

Durante la supuesta velada los legisladores entonaron canciones, algunos se quitaron los zapatos y llevaron cobijas.

En redes sociales circulan varios videos sobre cómo “protestaban” los senadores, en donde se les ve acostándose en el suelo y riéndose, entre ellos a senadores del Grupo Plural, Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza, así como las senadoras de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, Mayuli Martínez y Kenia López Rabadán, quienes se instalaron en la tribuna con almohadas, cobijas, y algunos en pijama y sin zapatos.

El Senado era un lugar donde solía haber debate de altura, hoy está convertido en esto 👇pic.twitter.com/gJbZYS1Wat — Alexis Daniel (@SocialDmocrata_) April 28, 2023

La “pijamada” de los senadores de oposición surgió luego de que se registraron manotazos, insultos y gritos en el Senado ante el rechazo de Morena para nombrar a un comisionado faltante del INAI.

Ante ello, y bajo la exigencia de “¡Comisionados ya!”, los senadores de oposición advirtieron que no se moverían del lugar hasta que se de el nombramiento.

El Senador Emilio Álvarez Icaza llegó a la sede ya con su pijama y preparado para dormir junto a sus compañeros.En un mensaje en su cuenta de Twitter recalcó que no se moverán de la tribuna hasta no conseguir su objetivo.

“Literalmente vamos a dormir en el pleno del Senado. Resistencia democrática y pacífica. La transparencia nos costó años de lucha. Y la vamos a defender”, se lee en su publicación.

Literalmente vamos a dormir en el pleno del ⁦@senadomexicano⁩. Resistencia democrática y pacífica. La transparencia nos costó años de lucha. Y la vamos a defender.

⁦@INAImexico⁩ ⁦@gpplural⁩ pic.twitter.com/cAaKBtzuGx — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) April 28, 2023

Por su parte, senadores de Morena que buscaban liberar la tribuna de la Cámara Alta criticaron la protesta de la oposición.

La Senadora Citlalli Hernández criticó las acciones de las senadoras panistas y de los legisladores del Grupo Plural llamándoles “ridículos”.

“¿A quién representan? ¿Cuántos miles de ciudadanos afuera del Senado respaldan su protesta? ¿De qué amenaza están defendiendo al pueblo?”, cuestionó la secretaria general de Morena.

Esta es una postal más de la oposición mexicana. ¿A quién representan? ¿Cuántos miles de ciudadanos afuera del Senado respaldan su protesta? ¿De qué amenaza están defendiendo al pueblo? Pura farsa para no tratar los temas importantes del país. ¡Ridículos! Hasta para ser… https://t.co/gdon5zEAWO — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) April 28, 2023

“Pura farsa para no tratar los temas importantes del país. ¡Ridículos! Hasta para ser oposición hay que saber”, expresó Hernández.

En la tribuna los ánimos se encendieron cuando el Senador César Cravioto dio un manotazo a las senadoras del PAN para obligarlas a soltra la lona con la cual tomaron la tribuna.

Enseguida, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, declaró un receso, debido a la toma orquestada por los panistas y el Grupo Plural, todo ello en medio de gritos, jaloneos y con los morenistas intentando deshacerse de las mantas de la oposición.

Ojo: El senador panista Ismael Cabeza de Vaca hermano de Francisco Cabeza de Vaca amenaza al senador morenista @craviotocesar. En ningún momento Cravioto manotea a una senadora.👇🏻 pic.twitter.com/R6LxKccmYQ — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) April 28, 2023

El morenista citó a sesión para mañana a las 13:00 horas por “falta de condiciones”.

Previamente, el Senador Ricardo Monreal Ávila había informado que logró un acuerdo con el Grupo Parlamentario de Morena para postular a Ricardo Salgado Perrilliat como nuevo comisionado.

El legislador morenista presentó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un punto de acuerdo para la elección a uno de los aspirantes de entre los tres o cinco mejores calificados para que después, el tema pueda discutirse y desahogarse en la sesión vespertina del pleno.

Aquí otro ángulo de la confrontación de César Cravioto con panistas. Discute con @IGCabezadeVaca pic.twitter.com/dOUwEZpOcL — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) April 27, 2023

“Solicité la autorización del Grupo para plantearlo, voy a hablar con los Grupos Parlamentarios para que puedan aceptar este mecanismo”, dijo previamente sobre las tres quintas partes del Senado para aprobar el nombramiento.

“QUE SE QUEDEN MÁS TIEMPO PARA QUE VEAN LO QUE SE SIENTE”: AMLO

Ante lo sucedido, esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su regreso a la conferencia de prensa matutina que está bien que los senadores hagan su protesta de esta forma, sin embargo, pidió que se queden más que una noche y no repitan las acciones de “FRENA”, quienes acamparon poco tiempo en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Qué bien que estén ahí los senadores, que se queden más tiempo en el Senado, que acampen ahí para que vean lo que se siente, no vayan a salir como los de FRENA que vinieron aquí al Zócalo y no tardaron porque no están acostumbrados, puro fifí, ellos no saben de luchar en favor del pueblo”, expuso el mandatario nacional.

López Obrador comentó que ve poco probable que duren mucho tiempo en esta protesta, ya que extrañarán “la vida a la que están acostumbrados”.

“Pueden estar un día, dos días, como si fuese una pijamada, pero van a extrañar las buenas comidas, los buenos cortes, los vinos, a lo que están costumbrados, a darse la gran vida a costillas del erario”, agregó.

Y finalizó sobre el tema: “Hay que decirles: ‘Senadores, aguanten; senadoras, aguanten. Legislador, aguanta, el pueblo se levanta’. Sigan defendiendo la corrupción y los privilegios, ahí la llevan”.