El Presidente regresa a sus conferencias cinco días después de su contagio de COVID

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció esta mañana de viernes en su conferencia mañanera, cinco días después de haberse contagiado de la COVID-19 por tercera vez en tres años, y menos de 48 horas después de haber publicado un video luego de los

“Primero agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su apoyo, su solidaridad. Si digo pueblo, estoy pensando en casi todos los mexicanos que expresaron su preocupación por mi contagio de COVID. Hubieron muestras de cariño, muchas bendiciones, buenos deseos, cadenas de oración; mucha solidaridad. Se portaron como siempre, muy bien. Es un amor recíproco, como siempre digo ‘amor con amor se paga'”, expresó el Presidente.

Apenas el miércoles, López Obrador apareció luego ausentarse tras haber dado positivo a COVID, para informar que se encuentra bien y también para acallar las especulaciones sobre su estado de salud.

En el video de 18 minutos difundido en sus redes, el mandatario explicó que el domingo al estar de gira por Yucatán comenzó con los síntomas y confirmó que sufrió un “desmayo transitorio” por la baja de presión estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya.

“Como que me quedé dormido, fue como una especie de váguido, hablando coloquialmente, luego llegaron los médicos y me atendieron, pero no perdí el conocimiento”, explicó. “Querían llevarme en camilla al hospital, pero yo no acepté”.