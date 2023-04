No hubo mensaje de AMLO en reunión con gobernadores; tengan paciencia: Adán Augusto

El Secretario indicó que aunque no está disponible el Presidente Andrés Manuel López Obrador por contagiarse por tercera ocasión de la COVID-19, habrá una reunión complementaria a la de esta tarde en tres semanas.

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).- Gobernadoras y gobernadores de Morena sostuvieron una reunión con Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), en Palacio Nacional, como parte de la revisión periódica de la estrategia de seguridad pública nacional.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no estuvo presente, ni de manera virtual, en el encuentro, confirmó Adán Augusto López al salir de Palacio Nacional.

-¿Hubo mensaje del Presidente con los gobernadores?, se le preguntó.

-No, fue una reunión como se tenía programada sobre la evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad y de los programas del Bienestar, respondió.

–¿Por qué no mandó mensaje a los gobernadores?, insistió una reportera.

–Porque la reunión no era de que mandara el mensaje, sino que avanzáramos en la evaluación, respondió.

–¿No daría tranquilidad verlo?, se le cuestionó.

–”La tranquilidad está en el hecho de que todos los mexicanos sabemos que resultó con el contagio de Covid, que se recupera, que está aislado y que está recuperándose”, aseguró.

–A cuatro días de contagio, ¿por qué no ha aparecido el Presidente?, se le insistió.

–”Bueno, yo lo he visto, no se dónde no haya aparecido; ya aparecerá, tengan paciencia”, finalizó el Secretario.

El titular de la Segob había adelantado y confirmado en conferencia de prensa más temprano, que vendrían las y los gobernadores de Morena para la reunión, donde también asistirá Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos.

“Está confirmada la presencia de 20 gobernadores y pues todo va en el marco de la revisión que se hace periódicamente a la estrategia nacional de seguridad. No está previsto un mensaje del Presidente, pero pudiera darse, de todas maneras, esta reunión se complementará con otra en tres semanas”, dijo.

Las asistentes son: Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; Indira Vizcaino, de Colima; Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Mara Lezama, de Quintana Roo; Evelyn Salgado, de Guerrero; Layda Sansores, de Campeche; y Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

También llegaron: Rutilio Escandón, de Chiapas; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Salomón Jara, de Oaxaca; Alfonso Durazo, de Sonora; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Sergio Salomón Céspedes, de Puebla; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; David Monreal, de Zacatecas; Carlos Manuel Merino, de Tabasco; Miguel Navarro, de Nayarit; Víctor Castro, de Baja California Sur; Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí; Julio Menchaca, de Hidalgo; Cuitláhuac García, de Veracruz; y Rubén Rocha, de Sinaloa.

El cónclave estaba pensado para realizarse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero salió positivo por tercera vez de la COVID-19 el pasado domingo 23 de abril, por lo que tuvo que aislarse, aunque se espera que retome actividades en unos días.

