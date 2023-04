Gobernadores de Campeche y Sonora no van con Adán: lanzan críticas a titular de Segob

Esta semana, los gobernadores Layda Sansores San Román, de Campeche, y Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, expresaron su rechazo a colaboradores del Secretario de Gobernación Adán Augusto López para su campaña en búsqueda de la candidatura presidencial por parte de Morena.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).– Mientras que las elecciones presidenciales de 2024 se van aproximando, nombres de posibles candidatos tanto por parte de la oposición –conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)– como del partido oficial Morena han empezado a sonar, entre ellos el del Secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, cuyas decisiones han sido duramente criticadas por dos gobernadores morenistas: Layda Sansores San Román, de Campeche; y Alfonso Durazo Montaño, de Sonora.

El exgobernador de Tabasco ha dejado en claro que quiere ser el candidato morenista a la Presidencia, al igual que el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon, el Senador Ricardo Monreal y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Los apoyos se han empezado a dividir al interior de Morena, pues la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, lanzó esta semana una crítica hacia uno de los integrantes del equipo de Augusto López, el Diputado federal José Luis Flores Pacheco, por medio de su programa “El martes del jaguar”, donde también ha difundido audios del Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Flores Pacheco fue nombrado coordinador de campaña del Secretario de Gobernación, y ha sido calificado por la Gobernadora de Campeche como un “traidor al movimiento” de Morena. En octubre del año anterior Sansores exhibió, en el mismo programa, una conversación de WhatsApp que habría ocurrido en el 2021 entre Flores Pacheco y el dirigente nacional priista en el que el Diputado pidió dinero a “Alito” Moreno para financiar su campaña de legislador, a cambio de información potencialmente perjudicial contra Sansores, quien en ese entonces era candidata al Gobierno campechano.

“Si él va a hacer coordinadores a los traidores de este movimiento tan largo y tan duro, no se vale. Nos está ofendiendo, es un agravio para los campechanos (…) Le pedimos al compañero Adán muy respetuosamente que recapacite”, dijo Sansores en su emisión de “El martes del jaguar”. “Yo creo que hay otros compañeros que también lo estiman y que podrían ser sus coordinadores de campaña. ¿Por qué tiene que escoger a este traidor de mierda? No puede ser, yo creo que hay límites, y no vamos a dejar de exigirlo y cada vez con un tono mayor, porque no puede ser que se premie a los traidores (…) y hasta pagando pautas”.

En la misma transmisión, Sansores se refirió a Adán Augusto López como un “hermano de lucha” que ha vivido tiempos compartidos con ella, por lo que pidió una explicación para que haya nombrado a Flores Pacheco como su coordinador de campaña. “Yo no creo que Adán siquiera se haya dado cuenta de a quién le pusieron, porque él está ocupadísimo y tiene un equipo, seguramente, que le está organizando su campaña. Yo quiero pensar eso, porque no puedo interpretarlo de otra manera”, expresó.

Incluso, especuló en otro momento que pudo haber sido “Alito” quien impuso al Diputado federal como coordinador de campaña del Secretario. “Yo ya lo siento [a Flores Pacheco] del equipo de ‘Alito’. Aguas, porque ya hay quien dice que si él está… yo hasta creo que a lo mejor lo puso ‘Alito'”.

Sumado a esto, este lunes el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, criticó a Ernesto Pompa Corella, a quien Augusto López colocó como operador electoral en Baja California Sur. Pompa Corella fue Secretario de Gobierno durante el mandato de Claudia Pavlovich, quien fungió como Gobernadora de Sonora entre 2015 y 2021.

Durazo, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que el exfuncionario local había sido corresponsable de las malas condiciones en las cuales estaban las arcas sonorenses tras la salida de Pavlovich. La Gobernadora priista estuvo involucrada en la llamada “Operación Safiro”, que consistió en un desvío millonario de recursos públicos realizado durante el 2016 hacia el PRI durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.

“Voy a abstenerme de opinar sobre esta decisión, pero no voy a esconder ante ustedes, porque no lo he escondido nunca, yo creo que hay una corresponsabilidad en este joven respecto a las condiciones en que recibimos el estado. Respeto esa decisión, pero no relevo de corresponsabilidad a este personaje”, comentó el actual Gobernador sonorense sobre el nombramiento de Pompa Corella.

Augusto López no ha respondido a las críticas de sus colaboradores por parte de los gobernadores.

“NO HAY FUEGO AMIGO”

También en marzo de este año, Augusto López se vio inmerso en polémica en el marco del incendio en un centro de detención de personas migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando el Secretario de Gobernación señaló en entrevista con Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula que la Secretaría que él dirige es responsable de la migración en México únicamente para efectos administrativos, mientras que la verdadera dependencia a cargo del tema es la que dirige Marcelo Ebrard, la de Relaciones Exteriores.

“Habrá quienes me dicen, bueno ¿y por qué el Secretario de Gobernación quiere hablar sobre el tema, si él no es el encargado de operar el sistema migratorio? Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación, para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del Gobierno y es Marcelo, el Secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio”, afirmó.

Ebrard contestó desde sus redes sociales: “Es una gran tristeza lo ocurrido. Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora”.

Días después de la entrevista, el titular de Segob volvió a pronunciarse sobre la responsabilidad del incendio, que ahora dijo ser compartida. “Yo creo que todos debemos asumir nuestra responsabilidad”, respondió ante preguntas de medios sobre los actores involucrados en la tragedia que cobró la vida de 39 personas migrantes.

Rechazó en ese momento que hubiera “fuego amigo” entre integrantes del Gabinete federal, con referencia a sus declaraciones anteriores sobre el trabajo de Marcelo Ebrard.

Previo a eso, en distintos puntos del país aparecieron espectaculares con publicidad supuestamente de la revista Líderes Mexicanos que promueve a Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, y minimiza a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lo cual

Este martes, la revista emitió un comunicado deslindándose de los espectaculares, pues indicó que se trataba de un plagio. “Por medio de esta plataforma les hacemos saber que esta publicidad no pertenece a Líderes Mexicanos, esta revista es un plagio de la nuestra. No se dejen engañar”, dijo en su cuenta de Twitter.

ADÁN RECIBE MUESTRAS DE APOYO

Si bien esta semana recibió críticas de parte de dos figuras públicas, también en ocasiones pasadas ha tenido muestras de apoyo para que sea el morenista ganador de la candidatura presidencial para el 2024.

Apenas hace dos meses, el artista Indalecio Chávez, de Ciudad Obregón, se le acercó al Secretario de Gobernación para cantarle un corrido en el que lo denomina como “Presidente”.

“Porque es costumbre del norte, ahí le dejo este corrido para presentar, señores, a un hombre que es buen amigo: Adán Augusto se llama y López es su apellido. Nacido allá en el sureste, de aquella hermosa región, del estado de Tabasco llegó a ser Gobernador y ahora será el Presidente de todita la Nación”, cantó.

También, en enero de este año, circulaba en redes sociales un video de TikTok que contiene saludos para Adán Augusto López grabados por parte de los futbolistas Giovanni Dos Santos y Miguel Layún, más el exfutbolista Braulio Luna.

El Secretario se deslindó de los actos y pidió a sus simpatizantes que “en el ejercicio de sus derechos político-electorales, se observen en todo momento los plazos y términos que la legislación aplicable dispone”, y por ello no se difundieran mensajes o propaganda que hiciera uso de su nombre, imagen o cargo público.

El deportista Dos Santos también vio necesario aclarar que el saludo personal que envió al Secretario de Gobernación fue a petición de un amigo cercano, pues durante su carrera, aseguró, a él siempre le ha gustado compartir este tipo de mensajes con sus seguidores.

Por su parte, la mandataria capitalina Sheinbaum también ha recibido cuestionamientos por bardas y espectaculares a lo largo del país con el lema #EsClaudia, lo que ha llevado al Instituto Nacional Electoral (INE) a sancionar dicha publicidad por tratarse de precampaña.

MORENA VS MORENA

De acuerdo con una encuesta realizada por la firma Mitofsky, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum era el primer lugar en febrero de 2023 de preferencia como candidata de Morena para la Presidencia en 2024 con 30.2 puntos porcentuales, seguida del Canciller Marcelo Ebrard con 23.0 y el Secretario Adán Augusto López con 15.1 puntos: la mitad de Sheinbaum. El Senador Ricardo Monreal cae atrás con 4.9 puntos y el Diputado petista Gerardo Fernández Noroña con 4.7.

En una encuesta realizada por El Financiero, publicada el 11 de abril, se repitió el orden de preferencia por los posibles candidatos: Sheinbaum con 32 puntos, Ebrard con 21 y Augusto López con 15. En tanto, Ricardo Monreal obtuvo 7 puntos y “Otro” tuvo tres.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado abiertamente sobre un favorito para la candidatura de parte de Morena, y en distintas ocasiones ha hecho reconocimiento del trabajo de la mandataria capitalina, el Canciller y el Secretario de Gobernación.

“Adán (Augusto López) [es bueno] haciendo su trabajo como Secretario de Gobernación”, dijo el mandatario federal en octubre de 2022, en agradecimiento a la labor política que hizo Augusto López para que los diputados aprobaran una reforma constitucional que permitiera que las Fuerzas Armadas apoyen en labores de seguridad pública hasta el 2028.

Sin embargo, a lo largo del 2022 simpatizantes de Ebrard, Augusto López y Monreal –e incluso el Senador mismo– pidieron “piso parejo” para contender por la candidatura de Morena.

En julio de ese año, López Obrador les respondió desde Palacio Nacional, frente al Canciller durante su conferencia de prensa matutina: “¿Cómo no va a haber piso parejo, si va a ser el pueblo el que va a decidir? Y si la gente ve que el Presidente se está inclinando a favor de alguien o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de alguien, eso lo rechaza la gente, eso tiene un efecto de búmeran. Pero eso también conlleva la idea de que no le tienen confianza al pueblo, de que piensan que el pueblo es manipulable; pues no, ya esto cambió”.

