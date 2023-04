Gobernadores de Morena acusan a SCJN de actuar políticamente por freno de GN a Sedena

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).– Los gobernadores de Morena y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México rechazaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalida la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“De manera reprobable, la mayoría de los ministros faltaron a su deber al no analizar el proyecto jurídicamente, sino políticamente. La naturaleza civil o militar de una corporación se define por sus objetivos y entrenamiento y en el caso de la Guardia Nacional se trata de una tarea civil: mantener la seguridad pública”, desataron los mandatarios a través de un posicionamiento difundido en redes.

Los gobernadores destacaron que la presencia de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas ha sido fundamental en sus entidades para reducir la incidencia delictiva y para contribuir en la pacificación del país.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó la mañana de este miércoles que David Córdova Campos, General retirado, seguirá al frente de la Guardia Nacional (GN), esto pese a que la SCJN anuló ayer el traspaso de esa corporación a la Sedena.

“Para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, de quien dependerá esta corporación de acuerdo a lo que ayer se decidió, la he instruido para que mantenga al General retirado David Córdova Campos como Comandante de la Guardia Nacional por su buen desempeño”, dijo en su conferencia de prensa matutina.