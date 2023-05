Sin pasado no hay presente, y sin presente no hay futuro

El sistema político y social del Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, están en contra de la 4ta Transformación y la Conciencia Social promovida por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Saben que la Conciencia Social registra importantes cambios del poder mistificado del sistema neoliberal y los partidos de la derecha (PRI, PAN Y PRD), los cuales adquieren y promueven en su beneficio desde hace décadas de la conciencia jurídica presupuestal, y los monopolios corruptos del sistema financiero.

La conciencia del pueblo es muy diferente y trascendente. Promueve y aporta la 4ta Transformación del bienestar social, la soberanía del país, el combate a la corrupción y la consolidación de la democracia participativa, no de la democracia representativa, a la apelan a su criterio el sistema neoliberal de los monopolios del sistema financiero y partidos de la derecha.

El presidente de la República (AMLO), dejó en claro que “la Reforma electoral no limita los derechos de los ciudadanos, sino al contrario, fortalece la democracia y la conciencia social de la 4ta Transformación del pueblo”. Tiene toda la razón: en La artificial “democracia directa” de Lorenzo Córdova, es el fuero del sistema político electoral y económico apoyo a los neoliberales, en contra de la “democracia participativa”, integrada por plebiscitos, referéndums y asambleas de la política de los ciudadanos de la gobernabilidad en curso, no de la gobernanza que promueve la iniciativa privada.

El eje fundamental de Morena como partido y movimiento, por el contrario, promueve que no haya exclusiones y privilegios del sector privado y gobiernos de la derecha, sino derechos humanos equitativos y justicia social, no a la violencia y la inseguridad del crimen organizado, prevaleciente a partir del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y el secretario de la Seguridad pública, García Luna que obtuvieron millones de pesos de la venta de los cárteles del narcotráfico.

El sexenio de la 4ta Transformación depende no solo de la elección presidencial de Morena y sus aliados, el próximo año (2024) sino de la “democracia participativa del pueblo”.

Los principios fundamentales de Morena deben ser y no “No robar, no mentir, no traicionar al pueblo”; promover a fondo la educación y la cultura, consolidar la sanidad y alimentación de la población marginal, los derechos humanos y la justicia; crear un sistema socioeconómico equitativo, fortalecer el medio ambiente y recursos de la naturaleza, ejes fundamentales de los cultivos agropecuarios y de la política del Bienestar social del pueblo.

En lo que se refiere al proceso electoral en ciernes de las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, requiere la formación política de los ciudadanos del pueblo.

Desafortunadamente los dirigentes de Morena de las entidades de la República –entre ellas la de Chihuahua-, han hecho caso omiso de la Conciencia Social del pueblo. El proyecto de la 4ta Transformación depende no solo de la elección presidencial de 2024, sino también fomentar y consolidar “la revolución o transformación de la conciencia social”.

La consolidación de la 4ta, depende de la formación de la política del pueblo, no solo de los aspirantes a candidatos electorales de Morena y sus aliados que son ajenos a corrientes políticas, sociales e ideológicas diversas, que no entienden que “Sin pasado no hay presente y sin presente no hay futuro”.

Veremos y diremos.

Francisco Javier Pizarro https://www.sinembargo.mx/author/francisco-j-pizarro Periodista y columnista. Fue coordinador editorial, subdirector y director del Diario de Chihuahua de 1989 a 2003. Obtuvo el premio Nacional de periodismo 2001 a 2002. Director y conductor del programa Televisivo A Fondo (2003 a 2009), del programa radiofónico Segundo a Segundo (2010 a 2017) y actualmente de la pagina de Reflexiones en Voz Alta en Facebook.