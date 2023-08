Crisis magisterial, Anterior al SNTE

Estimados maestros y maestras. Agradezco de antemano el que se me haya invitado a dar mi opinión en torno a la crisis inmersa años atrás de la Sección 42 y la 8ta del SNTE, que ustedes han abordado rubro por rubro en esta exposición en torno a las prestaciones perdidas de las demandas de los jubilados, pensionados y activos y a la par; de las Pensiones Civiles del Estado, Seguridad Social y democracia del SNTE, a partir de la nefasta política educativa neoliberal del sexenio pasado y ahora en torno a la oposición de la publicación de los libros de texto gratuitos de las escuelas de primaria, promovida por la Secretaria de Educción Pública por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los temas referidos que han abordado con solvencia, desde mi perspectiva periodística, requieren abordarse en forma sistemática y esencial para el magisterio ¿Qué fue lo que paso? ¿dónde? y ¿Cuándo y por qué?

En relación a ello, intentaré dar respuesta de cuáles son los orígenes de los efectos negativos referenciados, en qué circunstancias y con qué fin. Considero que es fundamental ubicar la causa de los causado, y consecuentemente, explorar que rutas hay que transitar, para resolver o al menos mitigar los adeudos a pensiones que iniciaron los gobiernos del PRI y el PAN desde 2009.

No es casual que haya sido hasta el 2017, 8 años después, cuando el sistema de Pensiones intentó recobrar, lo que no se logró, por una razón: Los legisladores de esos partidos no aceptaron ni aprobaron el dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal de pensiones de ese año, para que la Auditoria Superior del Estado iniciará las denuncias en contra de los Servidores Públicos que no dieron cumplimiento a lo que establece la Ley de Pensiones Civiles, por el problema de las deudas, desvío de recursos, y corrupción.

¿Sería acaso que querían los legisladores del PRI y el PAN que fuera a cargo de los trabajadores? (Si). ¿Denunciaron a quienes llevaron a Pensiones una aguda crisis? (No); Iniciaron procedimientos en cintra de los servicios públicos de Pensiones y dependencias deudoras? (No).

En cambio, la carga impositiva de los trabajadores era absurda. Les cobraban el 12 por ciento para el foro de pensiones; el 3 por ciento por concepto de servicio médico; el uno por ciento de la cuota sindical; entre el 2 por ciento y el 6 por ciento del SIMAP; el 28 por ciento del ISR y, por si fuera poco, descuentos por prestamos personales o hipotecarios, lo cual es una omisión flagrante de la Fracción I del Artículo 105 del Código Administrativo del estado de Chihuahua, para que el “patrón” realizara la aportación del 5 por ciento para un fondo de vivencia de los trabajadores.

No obstante, el SNTE tenía una nómina magistral. En 2018 la Sección VIII tenía 38 mil 500 miembros; la Sección 42, contaba con 20 mil maestros. En concreto: entre 2005 y julio de 2018, la nómina magisterial –que era manejada a través del Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y el Gasto Operativo (FPNE), tuvo un gasto total de “un billón 268 mil millones de pesos”.

El monto de la nómina que se pagaba los trabajadores de la educación, se convirtió en un botín económico que –hay que decirlo—fue explotado por los nefastos “líderes sindicales” y “empresas privadas” mediante diversos mecanismos financieros, entre ellos, el pago de seguros mediante descuentos quincenales; el cobro de cuotas sindicales; el otorgamiento de préstamos personales por parte de “financieras privadas”; la venta y cobro de distintos productos y servicios que eran descontado vía nomina y, la conformación de fideicomisos como el FIGLOCENTE, QUE hizo uso de la nomina magisterial y de la estructura del sindicato de manera discrecional para hacer negocios. (Fuente: Revista Nexos).

En el periodo neoliberal los líderes sindicales del magisterio, en especial la nefasta Elba Esther Gordillo, diversificaron “manipulaciones” para allegarse de recursos, entre ellas la “estafa maestra”, por la cual la nómina magisterial empezó a convertirse en un botín, para hacer negocios mediante punteros que se generaron entre lo público y lo privado.

En esa nefasta fase, en los estatutos del SNTE, se incluyó la Secretaría de Promoción Económicas, para que la nomina magisterial se convirtiera en un negocio, mas allá de la “Defensa de los Derechos Sindicales”. La secretaria de Elba Esther Gordillo, tuvo la facultad de –literalmente—“solicitar a las empresas privadas que ofertan productos y servicios a miembros del sindicato”.

También tuvo la atribución textual de celebrar con autorización de la Secretaría General del SNTE “convenios y contratos con organismos públicos y privados que ofrecían bienes y servicios a los miembros del sindicato”. (Art 94 de los estatutos vigentes del SNTE).

En concreto a ello, los maestros dejaron de ser sujetos del “derecho sindical” y los convirtieron en “clientes potenciales”. Tan fue así, que pusieron una serie de redes empresariales operadas por Elba Esther Gordillo para “hacer negocios y ordeñar la nómina magisterial”, y por si fuera poco, también armó otra red de empresas “fantasmas”, que triangularon el dinero que se obtenía por el cobro de intereses de por medio, entre 2009 y 20011, mediante ese esquema financiero, que aportó 188 millones de pesos al SNTE, recurso que quedó en manos de Esther Gordillo en Estados Unidos y, también llegaron a los secretarios generales de diferentes secciones del SNTE, entre ellos, el de Chihuahua; Gustavo Martínez Aguirre, secretario General de la Sección 42, que recibió 723 mil pesos.

En el año 2019, esos descuentos ascendieron ni más ni menos, a los 33 millones de pesos entre el 1 y 31 mes de enero de 2020; las cuotas sindicales que les descontaron de forma irregular a los maestros jubilados, ascendieron a 3 millones de pesos. El secretario general del SNTE incurrió en un acto evidente de ilegalidad, ya que los maestros jubilados no autorizaron que se les descontara las cuotas sindicales, si no se integraba un convenio que formalice y legalice esos descuentos.

Concluyo: La nefasta Gobernadora del Estado de Chihuahua al igual que Elba Esther Gordillo, promueve también redes educativas empresariales y desdeña los libros textos gratuitos de las escuelas primarias, promovidas por la secretaria de la Educación Pública.

Esperamos que la nueva política educativa se aplique de manera óptima a la sociedad; que las leyes le den soporte y ejerzan para el nuevo sistema educativo en ciernes, difunda la semilla del saber a toda la población, especialmente, a los marginados de las urbes y regiones rurales.

Ustedes, estimados maestros y maestras, enfrenten un desafío muy grande en lo personal y lo social. No se amilanen; recuperen los principios y fines que dieron origen a su profesión magisterial. La sociedad los requiere.

La historia nos ha demostrado que cada sociedad y comunidades crean un sistema educativo en su consonancia en su forma de vida, tradiciones, costumbres, cultura y contexto sociopolítico y económico.

Francisco Javier Pizarro https://www.sinembargo.mx/author/francisco-j-pizarro Periodista y columnista. Fue coordinador editorial, subdirector y director del Diario de Chihuahua de 1989 a 2003. Obtuvo el premio Nacional de periodismo 2001 a 2002. Director y conductor del programa Televisivo A Fondo (2003 a 2009), del programa radiofónico Segundo a Segundo (2010 a 2017) y actualmente de la pagina de Reflexiones en Voz Alta en Facebook.