VIDEOS: Redes reportan OVNIs y luces de Yucatán a San Diego y de Colombia a Tijuana

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- Internautas compartieron este martes algunos videos de presuntos Ovnis (Objetos Voladores No Identificados), los cuales fueron vistos en el cielo de Tijuana y el Rosarito, en Baja California, así como en Mérida, Yucatán y en San Diego, California en EU. Además, recientemente fueron captadas imágenes similares en Colombia.

En los videos se puede observar cómo las luces permanecen estáticas en el cielo y unos segundos después comienzan a desplazarse.

It’s still happening, going on about an hour now. Multiple floating lights over the ocean. Very still, very bright. Orange, reddish light. Patterns of 2, 3, 4, 5, and 6. #ufosandiego #SanDiego #UFO #ufotwitter #UFOSightings #ufosighting pic.twitter.com/JAuIjcvs32

— gabegunlock (@gabegunlock) June 28, 2022