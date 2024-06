“Checo” Pérez saldrá séptimo en carrera sprint del GP de Austria; Verstappen, primero

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) – El piloto neerlandés Max Verstappen conquistó este viernes la pole position del Sprint del Gran Premio de Austria, undécima prueba del Mundial sobre el trazado de Red Bull Ring, batiendo por 93 milésimas al británico Lando Norris (McLaren) y con el australiano Oscar Piastri (McLaren) a tres décimas, mientras Carlos Sainz (Ferrari) acabó quinto y Fernando Alonso, decimotercero, no pudo pasar de la SQ2.

El vigente campeón del mundo despejó las posibles dudas que surgieron en los Libres 1 respecto al motor, en un circuito que no es demasiado favorable para los “energéticos”, pero su músculo les dio para superar, aunque por poco, a unos competitivos McLaren, que demostraron que son la única alternativa en la actualidad.

Verstappen marcó un 1:04.686, 93 milésimas mejor que Norris, que antes había superado a Piastri, que finalmente quedó a tres décimas del neerlandés. Además de los protagonistas habituales por estar e lo más alto en las *ultimas carreras, tuvieron una interesante batalla un paso por detrás Ferrari y Mercedes. George Russel, cuarto, ganó a Sainz, que saldrá quinto, mientras Lewis Hamilton saldrá sexto, por delante de un mal Sergio Pérez (Red Bull), séptimo.

Charles Leclerc se tuvo que conformar con el décimo puesto, por mala suerte al no entrar en tiempo para dar una sola vuelta en SQ3, mientras que los Aston Martin se quedaron fuera de esa última manga. Y la peor noticia para Alonso es que no fue capaz de superar a Lance Stroll, incluso fallando el canadiense en el último giro de su vuelta rápida.

En la SQ1, Hamilton fue el primero en hacer su intento, aunque un latigazo en la curva 1 neutralizó su giro inicial, mientras su compañero se colocaba en lo más alto con un 1:05.764. Aunque solo hasta que Verstappen puso las cosas en su sitio, solo 74 milésimas mejor que el británico.

Los favoritos, sin vueltas demasiado brillantes no fallaron en su primera vuelta para avanzar a SQ2, solo el siete veces campeón del mundo, que apuró demasiado para conseguir el tiempo que le hizo seguir vivo en esta minicalificación para el sábado, por unas centésimas.

El japonés Yuki Tsunoda, protagonista de un trompo en la curva de entrada a meta por tocar la grava junto al piano, fue quien marcó el primer corte. Los eliminados en esa primera tanda fueron el australiano Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB), Nico Hülkenberg (Haas), Valtteri Bottas (Stake), Alex Albon (Williams) y Guanyou Zhou (Stake).

