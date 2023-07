La Dama del Silencio: La justicia olvidada en el caso de la Mataviejitas

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– Juana Barraza Samperio, mejor conocida como “La Mataviejitas”, cumple una sentencia de 759 años en prisión por los delitos homicidio contra al menos 16 mujeres de la tercera edad y de 12 robos a casa habitación. Hoy Netflix recuerda esta historia en un nuevo documental donde esta asesina serial no es la protagonista sino aquello que quedó en el olvido.

La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas, dirigido por María José Cuevas y producido por Laura Woldenberg, es una investigación periodística que repasa sobre todo en el foco que se dio y ha dado a las víctimas, así como el actuar de las autoridades de la Ciudad de México frente a este caso.

“Juana Barraza no es la protagonista de este documental, es el pretexto para contar la historia, es el pretexto para entender cómo fue el caso. Nuestra columna vertebral. Desde muy temprano nosotros decidimos no entrevistar a Juana. Justo para realmente enfocarnos en todo lo invisible de un caso tan visible, Juana es la visible de este caso y encontramos el interés en todo lo invisible, que fue lo que nos movió”, contó María José Cuevas en un encuentro con medios en donde SinEmbargo estuvo presente.

La cineasta, ganadora del Premio Ariel por su documental Bellas de noche (2016), apunta que desde un inicio se tenía claro no hacer una apología de la mujer a la que se acuñen 49 homicidios. Explica que durante el desarrollo del documental, un proceso de 18 meses, la figura de Barraza se fue desvaneciendo para dar rostro a las víctimas.

Y así fue. El documental funciona como un megáfono para los familiares que perdieron de la forma más cruel a sus seres queridos y también como una ventana para ser testigos de un sistema de justicia fallido para las víctimas.

“A nosotras nos interesa contar historias que tuvieran una aportación social o cultural, y en ese sentido al momento de empezar a leer sobre el caso una de las biografías fue el libro de Susana Vargas, tuvimos por primera vez acceso a todas las carpetas de investigación del caso y por supuesto toda la cobertura de medios”, relata Laura Woldenberg.

“Nos dimos cuenta que el caso era una excusa para hablar del sistema de justicia en México y que realmente lo que se conocía era muy poco, que todo el foco se había puesto en Juana Barraza, y que había muchas otras cosas del caso que no se conocían y que valía la pena explorar, y en eso me refiero a la falta de presunción de inocencia que hubo con ciertas víctimas que fueron arrestadas como falsos culpables, y que al día de hoy hay incluso una persona que esta en la cárcel y con pruebas muy débiles. Entonces ahí fue donde intentamos poder el foco, en la víctimas y no tanto en la asesina serial”, agrega la productora que también estuvo detrás de la serie documental Las tres muertes de Marisela Escobedo (2020).