Calderón no tomaba decisiones sin García Luna, era más poderoso que él, dice Sarkozy

El exmandatario francés reveló detalles de su negociación con el Gobierno de Calderón para la posible liberación de Cassez, en un caso que “parecía un complot”, dijo; además, señaló al llamado “súper policía” de aquel sexenio como una persona sobre la que ya había dudas de su actuar.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– El expresidente francés Nicolas Sarkozy aseguró, en la nueva serie documental del Netflix sobre el Caso Cassez, que su Gobierno tenía información de que Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón (2006-2012) era “más poderoso que el Presidente” y que “no era una persona muy buena”.

“Teníamos suficiente información para establecer que el señor Luna, del que no hablaré porque está en la cárcel en los Estados Unidos, así que no necesito decir más, pero sabíamos que no era una persona muy buena”, se le escucha decir a Sarkozy en el último episodio de la serie documental.

“Sabíamos que, en este caso en particular, el Presidente no podía tomar decisiones sin su Ministro. Y que su Ministro era, en este caso particular, más poderoso que el Presidente”, señaló el exmandatario francés.

Basada en Una novela criminal, el libro de Jorge Volpi, ganador del Premio Alfaguara de Novela en 2018, Netflix estrena la serie documental El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal que explora paso a paso lo sucedido en la búsqueda de la verdad, haciendo un viaje entre México y Francia, países que estuvieron en medio de crisis diplomática por este hecho.

García Luna está hoy en día detenido y a la espera de su juicio en Estados Unidos, acusado de nexos con el narcotráfico.

Y es que Israel Vallarta, detenido junto a Florence Cassez, su novia de entonces, en 2005, en uno de los casos más mediáticos y polémicos que involucró a García Luna, entonces titular de la Agencia Federal de Investigación. Cassez, por otra parte, fue liberada luego de ampararse en un caso que definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2013.

“Era el drama de una joven que aparentemente se enamoró de la persona equivocada en el momento equipado. No sabía nada más al respecto. Me conmovió la situación de drama en la que se encontraba esta familia y la perdición en la que se encontraba Florence. Por eso decidí estar en el otro lado”, señaló Sarkozy en su primera aparición en el documental.

“Y luego muy rápidamente me convencí de qué era un complot, una injusticia. Francia debe defender primero a sus ciudadanos. Nada de lo ocurrido con Florence Cassez es justicia o suena a justicia, yo no podía aceptarlo. Ella era inocente. Pero cuando una persona inocente es encarcelada, es algo extremadamente grave en términos de principios democráticos”, argumentó.

Sin embargo, recordó cuando, después de intentar negociar que Cassez fuera trasladada a Francia para seguir encarcelada allá, las pláticas se rompieron y el Gobierno francés cambió su estrategia “por completo”. Del diálogo con el Presidente mexicano, “pasamos a una estrategia de influenciar a la sociedad mexicana”, dijo.

“Porque están saliendo a la luz muchas pruebas de que esto es una conspiración. Las condiciones de la detención, la reconstrucción inverosímil de la misma, todo decía complot, injusticia y maquinación a 300 kilómetros de distancia. No se puede permitir eso. Es una gran injusticia, terrible”, concluyó Sarzoky.