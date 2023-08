Amplia mayoría rechaza fusión MC-PRI-PAN-PRD, y una ruptura de izquierda no afectaría

La semana que arranca este lunes es crucial para el futuro del país, ya que en estos días se levantarán los sondeos y encuestas para medir a cada aspirante a la Presidencia de México. Tanto la izquierda como el Frente Amplio por México darán a conocer los resultados la próxima semana, es decir, se sabrá quiénes competirán en la elección del 2024.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– No hay buenas noticias este lunes para el Frente Amplio por México. Primero, dice la encuesta de Reforma, una abrumadora mayoría ve mal que Movimiento Ciudadano (MC) se una a PRI-PAN-PRD. Segundo, una posible ruptura en la izquierda no le da más posibilidades a la oposición y en eso coincide la medición que hace, hoy mismo, El Financiero. Y tercero, Xóchitl Gálvez no sale más alta que Beatriz Paredes en opinión positiva.

Sobre Movimiento Ciudadano hay varios escenarios interesantes. La encuesta de Reforma juega con uno donde Marcelo Ebrard es el candidato naranja y el resultado (con el que coincide El Financiero) es que apenas afecta a la izquierda. Claudia Sheinbaum ganaría con 44 por ciento; en un distante segundo lugar, con 30 por ciento, queda Xóchitl Gálvez; y con 14 por ciento, muy abajo, Ebrard. Si Samuel García fuera el candidato naranja quedaría en 12 por ciento –dos puntos abajo que Ebrard– contra 27 de Gálvez y 44 de Sheinbaum.

Reforma mete otro reactivo que deja muy mal parados a los que presionan a Dante Delgado para que se una a Va por México, hoy Frente Amplio por México: 57 por ciento de los encuestados prefiere que Movimiento Ciudadano vaya solo, 26 por ciento opina que debería unirse al PRIAN y 17 por ciento no sabe. Es decir, una amplia mayoría ve mal que MC se una al PRIAN.

La encuesta de Reforma cuando mide la imagen que tiene la gente sobre todos los precandidatos. Sheinbaum es la mejor evaluada, con 44 por ciento que la ve bien o muy bien; 14 por ciento regular y apenas un 13 por ciento opina mal o muy mal de la exjefa de Gobierno. Le sigue, en esa categoría, Ebrard; 39 por ciento tiene opinión buena o muy buena de él, 19 lo ve regular y mal o muy mal, apenas 12 por ciento. De Beatriz Paredes, quien ocupa el tercer lugar en imagen, 19 por ciento tiene buena o muy buena opinión, 14 por ciento regular y 21 por ciento mala o muy mala. Xóchitl Gálvez está en cuarto lugar (Paredes le gana) con 22 por ciento que opina mal o muy mal de ella, otro 22 por ciento opina bien o muy bien de la panista y nueve por ciento la ve regular.

Reforma pregunta: ¿qué opinión tiene de…? Y en esa lista, el quinto lugar es para Santiago Creel, el sexto para Luis Donaldo Colosio y el séptimo para Gerardo Fernández Noroña. Es decir, dentro de la izquierda, el Diputado con licencia Fernández Noroña genera la tercera mejor opinión, después de Sheinbaum y de Ebrard. Y un dato más sobre él: cuando el diario pregunta: ¿Quién preferiría que fuera el candidato presidencial de la izquierda? Sheinbaum salía con 31 puntos en mayo y en agosto crece a 37; Ebrard salía con 26 por ciento en mayo y tiene 22 en agosto. Y Fernández Noroña aparece en el tercer lugar. En mayo no pintaba, según Reforma, y en agosto suma siete puntos porcentuales.

En esa lista de Reforma aparece en cuarto lugar Manuel Velasco, con seis por ciento en agosto; Adán Augusto López sale en el quinto, con cinco por ciento en agosto y Ricardo Monreal con un cuatro por ciento.

La encuesta de Reforma lleva la siguiente cabeza: “Aventajan ‘corcholatas’; Xóchitl, la más competitiva”. Pero ni el texto ni la encuesta explican por qué Gálvez es la más competitiva. En imagen, queda por debajo de Paredes; y ya medida con los precandidatos de izquierda se encuentra muy lejos de la posibilidad de ganar la elección presidencial en 2024.

El Financiero cabecea su encuesta: “Cierran Xóchitl y Claudia recorridos con ventaja”, pero la cabeza no refleja necesariamente el resultado o no es precisa. Hay una enorme distancia entre una y otra, pero el titular da la impresión de que ambas están parejas o, incluso, la panista más arriba, dado que ella aparece primero. No es así.

El diario económico también juega con un posible escenario donde Marcelo Ebrard se va a Movimiento Ciudadano aunque él ha descartado esa posibilidad. El resultado es que Sheinbaum queda con 42 por ciento, Gálvez con un 36 y Ebrard con MC un 13 por ciento. O bien, si la candidata fuera Beatriz Paredes, no cambia demasiado el resultado: Sheinbaum sale con 44 por ciento, Paredes con 32 y Ebrard con 14 por ciento.

Con Samuel García, Movimiento Ciudadano sale en ocho por ciento; Sheinbaum queda en 46 por ciento y Gálvez, 37 por ciento. La encuesta de El Financiero no muestra mucha diferencia si Beatriz Paredes fuera la candidata: PRI-PAN-PRD queda con 35 por ciento, Sheinbaum (Morena-PT-PVEM) con 47 por ciento y García con ocho por ciento.

De acuerdo con la encuesta de El Financiero, las preferencias en la izquierda en resultado efectivo (sin los indefinidos) quedan así: Sheinbaum 37 por ciento, Marcelo 29 por ciento, Adán Augusto 16 por ciento, Fernández Noroña ocho por ciento, y empatados en el fondo, con cinco por ciento, quedan Ricardo Monreal y Manuel Velasco.

Ayer domingo, el diario español El País dijo que “el margen de ventaja con el que inició Claudia Sheinbaum en las preferencias para definir la candidatura a la Presidencia de la República de Morena y su coalición se mantiene firme a unas horas de que inicie el levantamiento de la encuesta oficial, método por el que se decidirá de hecho quién ocupará el puesto. Este es el consenso según los datos que arrojan las principales casas encuestadoras del país: todas las mediciones conocidas salvo una la colocan en primer lugar”.

“En otras palabras –agrega el periódico con sede en Madrid–, las actividades de las corcholatas durante el periodo formal de proselitismo definido por el partido no parecen haber tenido mayor impacto para modificar las valoraciones y preferencias que los ciudadanos ya habían formado antes del periodo de campaña. En un primer ejercicio realizado por El País México para recopilar las preferencias de la ciudadanía previo al inicio de las campañas, entre un 29 por ciento y un 41 por ciento de la población prefería a la exjefa de Gobierno se para encabezar al partido oficialista. En segundo lugar, Marcelo oscilaba entre 18 por ciento y 29 por ciento y el resto de los participantes se reparten porcentajes menores que no ponen en riesgo a la posición de los dos punteros”.

“De hecho –dice El País–, si solo contemplamos aquellas casas encuestadoras que han realizado más de una medición en un margen considerable de tiempo (abril-mayo, cuando la carrera comenzó a tomar impulso, y la actualidad), en este subgrupo de datos entonces y ahora ni siquiera se tocan el límite superior de las estimaciones de Ebrard con el inferior de la exalcaldesa”.