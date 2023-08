La ruta 2024 de la izquierda: 70 días de reuniones públicas... y acusaciones cruzadas

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– La y los aspirantes a representar a Morena en la elección presidencial de 2024 concluyeron 70 días de recorridos por todo el país entre acusaciones cruzadas por supuestos desvíos de recursos para promoción personal, uso indebido del servicio público, acarreo, y hasta señalamientos por pactar para favorecer a ciertos perfiles. Desde hoy y hasta el 3 de septiembre el partido guinda aplicará encuestas a nivel nacional para definir quién será su representante en la próxima contienda federal.

La recta final del proceso de selección interna divide opiniones entre los aspirantes y sus cercanos. El equipo de trabajo del excanciller Marcelo Ebrard Casaubón, por ejemplo, asegura que han denunciado irregularidades en los apoyos a Claudia Sheinbaum Pardo para “cuidar el movimiento de transformación”; mientras que quienes respaldan a la exmandataria capitalina califican las acusaciones como “patadas de ahogado”.

Por otra parte, aliados a los legisladores con licencia Manuel Velasco Coello, respaldado por el Partido Verde Ecologista (PVEM), y Gerardo Fernández Noroña, por el Partido del Trabajo (PT), coinciden en que han competido en condiciones distintas a los morenistas, al menos en cuanto a los recursos invertidos.

La polémica en el proceso de selección interna creció el 16 de agosto, cuando Ebrard Casaubón acusó a la Secretaría del Bienestar y a gobiernos locales de desviar recursos, organizar acarreo, brigadas de publicidad y guerra sucia para perjudicarlo y beneficiar a Sheinbaum Pardo; el exfuncionario también señaló el pago de encuestas falsas.

Además, diputados y diputadas que simpatizan con Marcelo Ebrard advirtieron que denunciarán a la Secretaría del Bienestar ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el uso irregular de programas sociales en favor de Claudia Sheinbaum.

“Está muy polarizado el tema y no porque nosotros estamos haciendo mal, sino más bien porque hay compañeros que no entienden que este tipo de situaciones afectan profundamente al movimiento porque son situaciones de corrupción. Nos orillaron a hacer todo esto a raíz de que no hubo movimiento por las denuncias que nosotros presentamos en su momento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y ante el Consejo Nacional de Morena; [de no denunciar] nos convertiríamos en cómplices ”, dijo Emmanuel Reyes Carmona, uno de los coordinadores del equipo de Ebrard Casaubón, quien asegura que, como él, al menos 80 diputados respaldan concretar las denuncias.