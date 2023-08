Marcelo suelta una bomba que no ha explotado: ¿dejará el proceso? ¿Dejará Morena?

Marcelo Ebrard Casaubón ha vuelto a subir el tono del proceso interno de la llamada Cuarta Transformación, primero, al asegurar que la contienda sólo es entre él y Claudia Sheinbaum, y segundo, acusando una cargada a favor de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, señalamientos que han sido rechazados por la propia Sheinbaum y los otros aspirantes Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López Hernández, y que al mismo tiempo han hecho eco en Ricardo Monreal Ávila.

-Con información de Montserrat Antúnez

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– Marcelo Ebrard Casaubón soltó una bomba que no ha explotado. Su reclamo de ayer podría ser –ciertamente– una señal de que prepara su renuncia al proceso interno de Morena. Eso sería una amenaza tamaño Chernóbil, pero podría ser peor: una decisión final, de dimensión Hiroshima; dejar el partido del que no es fundador —como sí lo son otros de sus compañeros— pero al que se unió entusiasta en la campaña ganadora de Andrés Manuel López Obrador entre 2017 y 2018.

¿Los motivos del excanciller? Según él mismo, porque no hay limpieza en la contienda, no hay piso parejo y desde los gobiernos federal, de la Ciudad de México y de los estados se dan apoyos para quien se convirtió en su némesis: Claudia Sheinbaum Pardo, favorita en casi todas las encuestas salvo en las que él dice tener. Como Rubrum, de corta existencia y con errores notables y un acierto: Edomex.

Ebrard, claramente, se siente traicionado. “He ganado encuestas y cuando no gané una encuesta tuve los pantalones para decir: no la ganamos. Aunque fueran 32 cuestionarios. Les habla alguien que tiene esa experiencia, que ha actuado en línea recta; soy una gente honesta, íntegra; nunca he sido un traidor, nunca he sido desleal. Me invitaron al Gobierno y fui eficaz, y fui leal”, dijo ayer. Ese mensaje tenía un destinatario: el Presidente López Obrador, por quien declinó en 2011, de cara al proceso electoral de 2012, en el que fue, quizá, su mejor momento político luego de su administración en la Ciudad.

“¿Qué es el segundo mensaje?”, agregó. “Permitan que la ciudadanía libremente elija porque si no, va a ser un desastre para Morena. Suspendan lo que están haciendo porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan”, dijo, en un misil tierra-tierra para el jefe del partido, su excolaborador Mario Delgado, a quien buscó impulsar sin éxito como su sucesor cuando gobernó la capital.

“Lo que les pido es que permitan que la gente decida”, siguió zangoloteando a Delgado y ahora se extendió a gobernadores y secretarios de Estado: “Eso está en manos de la dirigencia de Morena, y está en manos de todas y todos aquellos que participan en lo que acabo de decir: sean gobiernos estatales, sean secretarías de Estado, sean funcionarios. Todos ellos, todas ellas, tienen que respetar el proceso y nosotros sabremos respetarlo también”.

Y luego puso un ultimátum que repartió a todos los aludidos y, en participar, a Sheinbaum Pardo; una bomba de racimo con distintos destinatarios: “Mañana es el sorteo de las encuestas”, dijo. “Pero firmamos que no iba a pasar todo lo que está pasando hoy. Estamos en foco rojo. Tienen que acatar la voluntad de la gente. Sean leales a nuestro movimiento y también a Claudia se lo digo: qué necesidad, qué caso tiene comprometer todo aquello por lo que hemos luchado”.

Es cierto que ya antes se había puesto el fusil al hombro. Ebrard Casaubón se ha dirigido directamente a Claudia Sheinbaum en varias ocasiones y ayer expresamente menospreció a los otros aspirantes: Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López Hernández, y al mismo tiempo sus señalamientos han hecho eco en Ricardo Monreal Ávila, quien aplaudió el llamamiento. Ebrard dijo que la contienda era entre Sheinbaum y él y nada más.

Ebrard —afiliado a Morena apenas el 30 de julio de 2022— ha moldeado el proceso de Morena para designar al coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones de 2024 a través de sus reclamos. Desde antes de que iniciara ha insistido en que no hay piso parejo, posteriormente presionó para que hubiera un consenso en el levantamiento de las encuestas, sin dejar de lado que él fue el que presionó para que todos renunciaran a sus cargos y que Morena financiara los recorridos de sus aspirantes.

Fue frente a cada una de sus demandas que la dirigencia de Morena, que encabeza Mario Delgado Carrillo, anunció una serie de acuerdos entre los cuatro aspirantes de Morena, Noroña, del PT, y Manuel Velasco, del Verde, el aliado incómodo de la 4T. Uno de los puntos de acuerdo además de no usar recursos públicos y no acudir a la prensa adversa al movimiento, fue el no cruzar fuego entre los precandidatos.

Eso se rompió horas antes de que Morena defina a las encuestadoras que llevarán a cabo a finales de este mes una consulta para designar al coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, un eufemismo empleado para referirse a su candidato presidencial.

Pese al bombardeo dirigido, Claudia Sheinbaum Pardo fue cautelosa al responder a las acusaciones de Marcelo Ebrard. Fue firme al sostener que era falso el cuestionamiento, y se negó en reiteradas ocasiones a cruzar el fuego. “Nunca me van a oír hablar mal de mis compañeros”, declaró a la prensa. “Somos un movimiento”, aclaró en línea con lo que ha dicho desde que dejó su cargo en la Ciudad para dedicarse de lleno a sus aspiraciones.

Incluso, la exjefa de Gobierno negó que se trate, como dijo el excanciller, de una disputa de dos: “Somos seis los que estamos participando y los seguimos necesitando porque lo más importante es el proyecto de transformación y el futuro del país”.

Quien respondió directo a Marcelo Ebrard, fue el Diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien llamó al excanciller “prepotente y arrogante” al tiempo que consideró que todo se debe a que “su desesperación ha pasado todos los límites”.

“La competencia es de seis y es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante. Su desesperación ha pasado todos los límites. Y pedía piso parejo, el colmo de la incongruencia”, escribió ayer en su cuenta de X, antes Twitter.

En entrevista con Los Periodistas, Noroña consideró que en esta contienda Marcelo Ebrard “se ha achicado” e incluso consideró que “se están desesperando un par de los aspirantes, y que deberían relajarse porque no se acaba la vida política ni el país, o el mundo, si cualquiera de nosotros no llega a la coordinación”.

“Yo si gano voy a invitar a Marcelo, es un gran compañero, y creo que en este proceso ha sorprendido para mal, ha estado haciendo una recorrido muy similar, entonces yo francamente no entiendo su estrategia, él sabrá, pero esto de venir a descalificar a aspirantes, me parece torpe”, declaró Noroña al programa transmitido por SinEmbargo Al Aire.

En el mismo espacio, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México consideró que se vive “un periodo excepcional en México y lo que tenemos que tener es altura de miras y mucha unidad entre nosotros”.

“Somos seis los que estamos en este proceso, es un proceso democrático y pues no se va a saber quién va a resultar electo ganador de estas encuestas, porque van a ser varias y se va a dar de conocer el 6 de septiembre, en la mayoría de las encuestas demoscópicas reconocidas que hacen encuestas casa por casa, pues nosotros estamos arriba en las encuestas, pero evidentemente somos seis los que estamos”, declaró.

Quien también cuestionó las declaraciones de Ebrard, fue su excompañero de Gabinete, Adán Augusto López Hernández, quien le pidió, al igual que Noroña, “no caer en la desesperación”; así como también rechazó posibles declinaciones dentro de la contienda de Morena y sus partidos aliados.

“Se me hace una falta de respeto ponerse a hablar si es una contienda de dos o tres. Yo creo que somos seis los compañeros que estamos participando en este proceso”, sostuvo el exsecretario de Gobernación durante un encuentro con medios de comunicación al término de una asamblea informativa en Puebla.

López Hernández recordó que antes de que iniciara el proceso interno “se hablaba de que había una cargada de gobernadores de una o un aspirante porque habían publicado unos tuits donde se le apoyaba”, aunque de los 22 mandatarios estatales de Morena, sólo siete hicieron público su apoyo. “Hay desde luego una estrategia desde la oposición, del conservadurismo, de quienes no quieren el movimiento. Quieren sembrar la semilla de la discordia pero no lo conseguirán”, añadió.

El único que hizo eco en los reclamos del excanciller fue el Senador con licencia Ricardo Monreal Ávila quien pidió “atender” la “denuncia” de Ebrard sobre la supuesta falta de equidad en el proceso interno de Morena. “Estamos a tiempo de corregir, teniendo presente que el valor político superior que la y los participantes debemos conservar es la unidad del movimiento transformador”, dijo Monreal quien antes de iniciado el proceso denunció la misma parcialidad, favoritismo al punto que llegó a amagar con dejar el movimiento.

Además de Sheinbaum Pardo, militantes que promueven su aspiración presidencial aseguran que la movilización de cientos de personas a los recorridos de la exmandataria en distintos estados ha sido espontánea y descartan que se trate de acarreo. “Es autogestión. Cuando la gente está en un lugar y quiere ir a un evento entre ellos buscan la manera de juntarse para poder venir, eso es natural, siempre ha habido eso, no es algo nuevo, es autogestivo”, aseguró la morenista este miércoles.

La Diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, una de las simpatizantes de Sheinbaum Pardo que desde el año pasado reconoció financiar pintas en bardas con la frase #EsClaudia, descartó que políticos de distintas entidades utilicen recursos públicos para apoyar a la también exsecretaria de Medio Ambiente capitalina.

“Somos un movimiento de izquierda y la gente de izquierda estamos acostumbrados a participar con nuestro propio esfuerzo. Lo mismo vemos gente que se transporta de manera individual, en el transporte público para acudir a los eventos, o la gente que se organiza de alguna comunidad para ir en conjunto, cinco o 10 en un vehículo, gente que reproduce volantes, que los fotocopian. Nos hemos acostumbrado a participar sin nada en las manos más que la voluntad”, expuso.

De parte del equipo de Ebrard Casaubón, el Diputado Emmanuel Reyes Carmona acusó a la Secretaría del Bienestar de obligar a Servidores de la Nación en Guanajuato a entregar a los beneficiarios de programas sociales publicidad a favor de Claudia Sheinbaum, algo que, según dijo, ya denunciaron a Ariadna Montiel, titular de la dependencia.

De igual forma, el legislador aseguró que la “guerra sucia” del equipo de la exjefa de Gobierno contra el excanciller está documentada, pues, según señaló, empleados de Bienestar afirman a ciudadanos que los programas sociales terminarán si Marcelo Ebrard es electo candidato presidencial de Morena.

En #Guanajuato la Secretaría del Bienestar opera a favor de @Claudiashein. Obligan a Servidores de la Nación a entregar su publicidad a todos los beneficiarios de los programas; además, aseguran que de llegar #MarceloEbrard se terminarían los programas que ya están considerados… — Emmanuel Reyes (@EmmanuelReyesC) August 16, 2023

Para Pérez Segura, la ciudadanía puede confiar en el proceso de selección morenista porque la dirigencia “ya ha escuchado todas las voces”, algo que tanto Mario Delgado y Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional morenista, aseguraron en una carta donde defendieron la actuación “imparcial y transparente” de la dirigencia del partido.

“En ese marco se han escuchado y atendido las observaciones y preocupaciones de la y los aspirantes, haciendo un llamado permanente a la unidad, la congruencia y al respeto del acuerdo del Consejo Nacional”, señalaron en su escrito.

🛑Carta dirigida a la militancia, a los simpatizantes, a las dirigencias y gobernantes de @PartidoMorenaMx. 👇 pic.twitter.com/OwRzUjI1t7 — Mario Delgado (@mario_delgado) August 17, 2023

¿Y QUÉ DICEN LAS ENCUESTAS?

Encuestas recientes colocan a Claudia Sheinbaum a la cabeza de las preferencias, pero el excanciller Marcelo Ebrard considera que varios de estos ejercicios han sido comprados. “Nosotros no pagamos para que se publiquen [las encuestas]”, mencionó.

El periódico El Universal difundió ayer una encuesta de Buendía & Márquez elaborada del 10 al 14 de agosto con mil entrevistas cara a cara en viviendas del país, en ella Sheinbaum Pardo se coloca como la puntera en el proceso interno de Morena con 35 por ciento de las preferencias, le sigue Ebrard Casaubón con 22 por ciento y Adán Augusto tiene 7 por ciento.

La encuesta realizada a nivel nacional en viviendas de mil 400 personas con credencial para votar y publicada este mes por De las Heras Demotecnia coloca a Sheinbaum como la favorita para la candidatura de Morena. Es la mejor evaluada (7.4) de todos los aspirantes, morenistas y opositores, y en la carrera interna tiene el 41 por ciento de los apoyos, frente al 18 por ciento de Marcelo Ebrard, más del doble. La exfuncionaria también es considerada la más honesta, con 34 por ciento de los apoyos, por 11 por ciento de Ebrard.

Ante la pregunta sobre a quién creen que el Presidente Andrés Manuel López Obrador prefiere como candidato de Morena, Sheinbaum recibió el 44 por ciento del apoyo de los encuestados, por 15 por ciento de Ebrard y el 11 por ciento de Adán Augusto López. Gerardo Fernández Noroña se ubica con 2 por ciento; Ricardo Monreal y Manuel Velasco recibieron 1 por ciento de los apoyos.

En la medición difundida ayer por el periódico El Financiero se muestra a Claudia Sheinbaum como puntera, con 32 por ciento de apoyo, seguida por Marcelo Ebrard, con 22 por ciento. Esta encuesta señala que la ventaja de la exmandataria sobre Ebrard aumentó, pues a finales de julio era de siete puntos. Mientras que el tercer lugar lo disputan Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, con el 12 y 11 por ciento, respectivamente.

Por su parte, Consulta Mitofsky publicó en El Economista que Sheinbaum Pardo ocupa el primer lugar entre aspirantes morenistas con 32.7 por ciento de las preferencias, en segundo lugar está Marcelo Ebrard (23.4 por ciento), y le sigue Adán Augusto López (18.3 por ciento) a 12 días de la encuesta que realizará Morena.

Además, la encuesta Enkoll publicada el 3 de julio le dio a Sheinbaum Pardo 44 puntos de preferencia, frente a los 26 de Marcelo Ebrard y 11 de Adán Augusto López.

Pese a estos sondeos, Marcelo Ebrard asegura tener ventaja, para ello, en la conferencia que ofreció el miércoles mostró una gráfica donde se observa cómo este mes habría alcanzado, e incluso rebasó, a la exjefa de Gobierno, pero no detalló quién hizo esa medición, sólo mostró en su presentación que el cálculo se hizo con base en un “promedio de encuestas nacionales certeras”.

De igual forma, difundió la encuesta Rubrum en la que hasta el 16 de agosto él es señalado como el favorito con 33.4 por ciento de votos, y le sigue Claudia Sheinbaum con 25.8 por ciento. “Por eso el acarreo desaforado y brigadeo intensivo en muchos estados”, escribió en sus redes junto a los resultados.

Esta es la encuesta más reciente que ví , esta mañana, por eso el acarreo desaforado y brigadeo intensivo en muchos estados. pic.twitter.com/wzljlH9GiV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 16, 2023

Morena elegirá mediante un sorteo este 17 de agosto a las empresas que harán las encuestas para elegir a su candidato o candidata en la elección presidencial de 2024 Mientras tanto, la y los aspirantes Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco podrán seguir con sus recorridos por el país hasta el 27 de agosto.

