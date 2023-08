Durazo y Delgado piden a aspirantes respetar acuerdos, y garantizan la imparcialidad

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).– Morena, el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió esta tarde a las acusaciones del excanciller Marcelo Ebrard, quien acusó a su principal rival en el proceso interno rumbo a las elecciones de 2024, Claudia Sheinbaum, y a los gobiernos federal y de la capital mexicana en manos de morenistas, de estar desviando recursos, organizando acarreo, brigadas y guerra sucia para perjudicarlo y beneficiar a quien fuera la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“En la etapa definitoria de las encuestas, se darán todas las garantías para que nada ni nadie se interponga en la decisión que le corresponde al Pueblo de México. Las encuestas tendrán el acompañamiento en todo momento y en cada etapa de la y los aspirantes a través de sus representantes”, afirmaron en una carta abierta a la militancia, a los simpatizantes, a las dirigencias y a los gobernantes de Morena.

Además, dijeron que “la unidad no es una tarea solo de la dirigencia, es un compromiso del que deben dar cuenta todos los miembros del movimiento, incluyendo a la y los aspirantes, para estar a la altura del deseo del Pueblo de que continúe la transformación”.

“Hacemos un llamado franco a todas y todos a cerrar filas con el Movimiento y con este proceso. A respetar los acuerdos y compromisos firmados. Para que en unidad garanticemos la libertad de la gente para definir a nuestro liderazgo para la Defensa de la Transformación”, concluyeron.

Más temprano, el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón acusó directamente a Claudia Sheinbaum, y a los gobiernos federal y de la capital mexicana, en manos de Morena, de estar desviando recursos, organizando acarreo y brigadas; de publicidad y guerra sucia para perjudicarlo y beneficiar a quien fuera la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“He ganado encuestas y cuando no gané una encuesta tuve los pantalones para decir: no la ganamos. Aunque fueran 32 cuestionarios. Les habla alguien que tiene esa experiencia, que ha actuado en línea recta; soy una gente honesta, íntegra; nunca he sido un traidor, nunca he sido desleal. Me invitaron al Gobierno y fui eficaz, y fui leal. ¿Qué es el segundo mensaje? Permitan que la ciudadanía libremente elija porque si no, va a ser un desastre para Morena. Suspendan lo que están haciendo porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan”, advirtió.