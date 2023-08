Ebrard dice que entregó pruebas contra Sheinbaum; Fernández Noroña pide debates

Sheinbaum impugnará orden del INE de retirar pintas en la CdMx; adversarios “se toparán con pared” en oposición a libros de texto.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- Este miércoles continúa la última semana de recorridos que la y los aspirantes de Morena y partidos aliados harán previo a la encuesta para definir al Coordinador o Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, hecho que se traducirá en la candidatura presidencial en 2024

De los seis candidatos, cuatro de ellos pertenecen a Morena, el partido gobernante: Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx); los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón, respectivamente; y el Senador Ricardo Monreal Ávila.

Por su parte, el Diputado Gerardo Fernández Noroña y el exgobernador de Chiapas Manuel Velasco, pertenecen a los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

INE ORDENA A SHEINBAUM RETIRAR PINTAS EN CDMX; ACATARÁ RESOLUCIÓN PERO BUSCA IMPUGNACIÓN

La aspirante Claudia Sheinbaum Pardo anunció esta tarde que impugnará un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que se le orden quitar pintas de apoyo en 43 bardas de la Ciudad de México.

A través de su cuenta en Twitter, la exmandataria capitalina dio a conocer que fue notificada del acuerdo ACQyD-INE-162/2023 de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, el cual señala que debe retirar pintas con apoyo a su persona en algunos puntos de la CdMx.

Si bien aseguró que impugnará la decisión, pues no la comparte, hizo un llamado a sus simpatizantes para que la apoyen con la eliminación de dichas pintas.

Buenos días. Me notificaron el acuerdo ACQyD-INE-162/2023 de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para retirar pintas en algunos puntos específicos. En acatamiento a lo ordenado en dicha resolución, la cual impugnaré porque no la comparto, hago un llamado respetuoso a mis… — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 23, 2023

“Hago un llamado respetuoso a mis simpatizantes para que nos ayuden a eliminar las pintas de esas bardas en los siguientes dos días”, escribió.

Junto con el tuit añadió el documento completo de la notificación de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, en el cual se señala la orden de retiro de las pintas.

EBRARD ASEGURA HABER ENTREGAD PRUEBAS EN CONTRA DE SHEINBAUM

Luego de que Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, dijera que la representación de Marcelo Ebrard Casaubón no presentó pruebas en contra de Claudia Sheinbaum, a quien acusa de acarreo y desvío de recursos, el excanciller salió para decir lo contrario; sí se entregaron las pruebas al presidente del Consejo Nacional del partido, Alfonso Durazo.

“Ya le mandé una comunicación hoy en la mañana, porque esto se le entregó al presidente del Consejo de Morena, que por cierto, es el órgano en el que se establecieron los acuerdos para este proceso, y por eso a él se la entregué, ya está en sus manos, probablemente él no está enterado”, dijo durante una conferencia de prensa.

Al ser cuestionado sobre si presentó pruebas sobre el presunto brigadeo y acarreo a favor de Sheinbaum por parte de la Secretaría del Bienestar, Ebrard dijo que se entregó “todo lo que teníamos”.

“Lo que se acordó por parte del partido es que tomarían las medidas, investigarían lo necesario, y así quedamos. Entonces, probablemente él [Mario Delgado] no lo sepa”, añadió.

Asimismo, señaló que ha entregado evidencias a otras instancias, como es el caso del INE, el máximo órgano electoral en el país.

Finalizó con, a pesar de estar de acuerdo con la unidad en el movimiento, la necesidad de también “mantener la superioridad ética y moral” a través del cumplimiento de lo acordado.

Faltan 5 días para la encuesta pic.twitter.com/Hq0IDgHct3 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 23, 2023

CONSERVADORES CONTRA LIBROS DE TEXTO SE VAN A “TOPAR CON PARED”: ADÁN AUGUSTO

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que “la embestida conservadora” en contra de los Libros de Texto Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) “se va a topar con pared”, ya que el Presidente de la República afronta la situación junto al pueblo.

Durante una asamblea informativa realizada en Tepic, Nayarit, el exfuncionario aseguró que el movimiento no será detenido y que los libros de texto serán garantizados para todos los niños y niñas del país.

“Vamos a volver a derrotar a los conservadores, a los que no quieren al pueblo y que pregonan que hay que quemar los Libros de Texto Gratuitos”, afirmó.

Calificó a las y los gobernadores Maru Campos (Chihuahua) como “la más furibunda representante del conservadurismo”; Teresa Jiménez (Aguascalientes) como “una mojigata”; y Miguel Riquelme (Coahuila) como alguien “que ya se va y anda buscando otro huesito”.

En esa misma tónica, habló sobre el Ministro de la Suprema Corte Luis María Aguilar, a quien señaló como “el máximo representante de los reaccionarios”, que buscan frenar la distribución de los Libros de Texto Gratuitos.

Añadió que, mientras Luis María Aguilar está aliado “con esos gobernadores —hay más, pero están escondidos, para perjudicar a los niños y niñas más pobres del país— en su escritorio está guardado desde hace ocho meses el expediente relativo a un asunto fiscal por más de 25 mil millones de pesos que debe regresar al erario un empresario, el ministro está callado como momia porque no quiere tocar a los grandes señores del dinero”.

🔴 #AlMomento

“Adán, Adán, quiero saludarlo”, así reciben al delegado nacional en defensa de la 4T, @adan_augusto López Hernández, en Tepic, Nayarit. pic.twitter.com/KVsaR90t7c — Al Momento 4T (@Almomento4T) August 23, 2023

ASPIRANTES NO SE PUEDEN QUEJAR ANTE RESULTADOS DE LA ENCUESTA: MONREAL

El Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, señaló que “nadie se podrá quejar” en relación a los resultados que arroje la encuesta interna que aplicará Morena para definir a su Coordinador o Coordinadora, quien a su vez será el candidato presidencial en 2024.

En una conferencia de prensa en Acapulco, antes de una asamblea que encabezó en San Marcos, el aspirante a la candidatura presidencia de Morena declaró que ninguno de los aspirantes puede quejarse de los resultados de las encuestas, porque todos están representados a pesar de que el muestro “quizá es insuficiente”; sin embargo, dijo que tiene confianza en que no haya manipulación.

Aunque advirtió que el problema se verá en los próximos días cuando se decida en qué distritos se aplicará el muestreo de los 12 mil cuestionarios.

En mi visita anterior al estado de Guerrero les prometí que regresaría para escuchar al grupo de transportistas de San Marcos. En política, cumplir la palabra es importante, por eso hoy estoy aquí con ustedes. pic.twitter.com/Kp78TLCzkY — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 23, 2023

Manifestó que quien resulte ganador debe continuar con el proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y llamó a cerrar filas contra “la embestida” que realiza la oposición.

“Ahora en Morena se está jugando un gran proyecto de Nación, no podemos escatimar, no podemos titubear en mantener la unidad, porque hay una oposición real y porque se están agrupando. Ustedes vean todos los días la embestida mediática contra el Presidente”, dijo.

NOROÑA CRTICA QUE EN FRENTE AMPLIO HAYA DEBATE Y EN MORENA NO

“Es el colmo que mejor en la oposición haya” un debate y no en Morena, sentenció este miércoles el Diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña.

El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación empleó su cuenta de Twitter para criticar el ejercicio del debate entre las aspirantes de la oposición, mientras que en Morena nunca existió un encuentro entre sus prospectos.

“Es el colmo que mejor en el frente guango de la derecha haya debate”, escribió.

Es el colmo que mejor en el frente guango de derecha haya debate. https://t.co/8Py8fuYSAd — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 23, 2023

A inicios de este mes, Noroña expresó también su decepción ante la falta de debate entre la y los aspirantes que buscan la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“A mí algo que no me pareció es que no estuvieron incluidos los debates, los cuales son parte de la cultura del país, de nuestra vida democrática”, expresó en una conferencia de prensa.

Añadió que, durante una plática con el periodista Javier Solórzano, éste le comentó a Noroña que, aunque no fuera un debate, podría haberse desarrollado una presentación entre los seis aspirantes donde presentarían su visión, preocupación y posicionamiento de cara a la Nación.

“Yo creo que hubiera sido muy productivo, muy útil, pero el propio Instituto Nacional Electoral ha estado ahogando esa posibilidad porque después de decir que nuestro proceso era legal y legítimo, empezó a quererlo constreñir, que fuera preferentemente en lugares cerrados”, agregó.

— Con información de El Sur