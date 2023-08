“Yo lo que pido es: ayúdenme. Vamos a abrir la puerta”, dice Marcelo desde Arena CdMx

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– Marcelo Ebrard Casaubón cerró su gira por el país con un evento en la Arena Ciudad de México en el que “pidió ayuda” para lograr el triunfo en la encuesta de Morena y ser así el candidato oficial para competir por la Presidencia de México en 2024.

A un día de que inicie la encuesta que definirá quién obtendrá la candidatura presidencial de Morena, el excanciller mexicano realizó el evento al que llamó “El Futuro Empieza Hoy”, que arrancó cerca de las 12:45 horas de este domingo y que contó con transmisión por Internet.

Desde el recinto ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco, el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó la ayuda de sus simpatizantes para “abrir la puerta” al triunfo y a un “camino para la grandeza de México”.

“Yo lo que les pido es ayúdenme. Vamos a abrir la puerta. Yo nunca les voy a fallar a ustedes. No mentir, no robar, no fallar, no traicionar al pueblo de México”, insistió frente a los asistentes al evento.