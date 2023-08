Los aspirantes presidenciales de Morena-PT-PVEM echan su resto en eventos masivos

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– En el último día de giras alrededor del país, y a una semana de que se realice la encuesta para definir al Coordinador o Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, que asumirá la candidatura presidencial de Morena y partidos aliados en 2024, los aspirantes cerraron este domingo sus asambleas informativas rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año.

Luego de dos meses de recorridos por diversos puntos de la República Mexicana, los seis aspirantes a la representación morenista para las elecciones presidenciales dieron fin a sus campañas y pidieron a sus simpatizantes frenar la promoción de su imagen para así respetar la veda previa a la encuesta.

De los seis candidatos, cuatro de ellos pertenecen a Morena, el partido gobernante: Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx); los exsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón, respectivamente; así como el Senador con licencia Ricardo Monreal Ávila.

Entre los aspirantes de los partidos aliados a Morena se encuentra el Diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña y el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quienes pertenecen a los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

Los candidatos fueron recibidos con fuertes ovaciones el fin de semana. Todos han destacaron su cercanía con el Presidente y durante su campaña han difundido mensajes de progreso e igualdad social.

SHEINBAUM PIDE BAJAR LONAS PARA RESPETAR LA VEDA

La exjefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó a sus simpatizantes quitar las lonas y tapar las pintas en su apoyo para que puedan ser considerados entre los participantes en las encuestas con las que se definirán el rumbo de Morena.

Desde el cierre de sus asambleas informativas — realizadas durante dos meses a lo largo de los 32 entidades del país– en Xalapa, Veracruz, consideró que solo hay espacio para la continuidad de la transformación.

“No hay pasos atrás ni pasos a la derecha solo la continuidad de la transformación, vamos a apoyar los derechos del pueblo de México”.

Sheinbaum recordó que fue el Presidente López Obrador quien inició con el proceso de transformación de la vida pública y “nunca nos vamos a divorciar, este es un movimiento social que sigue luchando por la justicia, desde aquí le decimos: es un honor estar con Obrador”.

La aspirante morenista consideró que su triunfo es irreversible, y agregó que sus palabras tienen seguridad debido a que en las encuestas que se siguen publicando la ponen en primer lugar.

Claudia Sheinbaum dio su mensaje frente a miles de asistentes al Velódromo de Xalapa, quienes la recibieron con aplausos y gritos de “¡Presidenta!” y “¡Es Claudia!”.

Al evento asistieron simpatizantes de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Guerrero. Pese a que no se presentó el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, –quien abiertamente le había dado su respaldo antes de iniciar el proceso–, si estuvieron ahí algunos de sus familiares.

“CAMPAÑA INTERNA FUE DESIGUAL”, ACUSA RICARDO MONREAL

El Senador con licencia Ricardo Monreal Ávila, en un mensaje por redes sociales a sus colaboradores, ante quienes reiteró que la contienda en Morena fue “inequitativa”.

Desde un cierre virtual de sus asambleas informativas, el aspirante presidencial dijo a quienes integran su equipo de trabajo que “esto apenas comienza”, les agradeció su “entrega por completo” y los exhortó a no seguir trabajando incansablemente.

Ricardo Monreal afirmó que cumplió a cabalidad la encomienda que le hizo su partido en este proceso “interesante, inédito, ingenioso y creativo”. El legislador con licencia que movilizó a Morena en todo el país y que en lo personal le permitió visitar cien municipios.

En la transmisión hecha desde su casa ubicada en la colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, el zacatecano insistió en que los espectaculares y las lonas instaladas en todo el país, hicieron dispar la contienda.

Pese a ello, Monreal Ávila consideró que fue un proceso interesante, creativo e ingenioso, en el cual se generó movilización y discusión.

“Fue una experiencia extraordinaria y única, formativa, enriquecedora, pude reunirme en esta jornada con miles de personas, escuchar sus pensamientos, inquietudes, temores, sentimientos.

ADÁN AUGUSTO PIDE CONFIANZA PARA SEGUIR CON LA 4T

El exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández cerró sus asambleas informativas en el Monumento a la Revolución y pidió a sus simpatizantes que le den la confianza para continuar con el proyecto de nación de la Cuarta Transformación.

“Quiero pedirles con toda humildad su confianza para seguir construyendo la Cuarta Transformación”, dijo.

Ante miles de simpatizantes, Adán Augusto López hizo un último llamado a sus compañeros de Morena a la unidad y a no dividir por ambiciones personales el movimiento que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El exsecretario de Gobernación enfatizó que la unidad debe ser con el pueblo y entorno al proyecto del mandatario, para que “nunca más” regresen al poder los conservadores.

“Aquí los exhorto, vamos juntos, nos necesitamos todos, no podemos darnos el lujo de que por ambiciones personales no construyamos en lo colectivo. Es unidos, porque el pueblo de México eso es lo nos mandata”, destacó.

El tabasqueño dijo que sí cumplió con las reglas del Consejo Nacional de Morena, porque en 70 días recorrió las 32 entidades del país y realizó casi 200 asambleas informativas, para escuchar las demandas de la gente, lo que ha valido la pena.

“Hoy puedo decirles que he escuchado al pueblo y que el pueblo manda, y que el pueblo dice: ‘que no regrese la pensión a los expresidentes de la República, que no haya más impunidad y corrupción en la Suprema Corte de Justicia Social (sic). Que continúen y aumenten los programas sociales, pensión para los adultos mayores, más becas para nuestros jóvenes y niños”, destacó.

“AYÚDENME, VAMOS A ABRIR LA PUERTA”, DICE EBRARD

Marcelo Ebrard Casaubón cerró su gira por el país con un evento en la Arena Ciudad de México en el que “pidió ayuda” para lograr el triunfo en la encuesta de Morena y ser así el candidato oficial para competir por la Presidencia de México en 2024.

A un día de que inicie la encuesta que definirá quién obtendrá la candidatura presidencial de Morena, el excanciller mexicano realizó el evento al que llamó “El Futuro Empieza Hoy”, que arrancó cerca de las 12:45 horas de este domingo y que contó con transmisión por Internet.

“Gracias por acompañarnos esta tarde. El encuentro, la fiesta de la victoria que viene. Ya se ve, ya está aquí el que va a ganar la encuesta. El triunfo nos asiste”, dijo entre gritos de “¡Presidente!”.

Desde el recinto ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco, el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó la ayuda de sus simpatizantes para “abrir la puerta” al triunfo y a un “camino para la grandeza de México”.

“Yo lo que les pido es ayúdenme. Vamos a abrir la puerta. Yo nunca les voy a fallar a ustedes. No mentir, no robar, no fallar, no traicionar al pueblo de México”, insistió frente a los asistentes al evento.