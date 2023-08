Ancira no entiende que su ciclo se terminó, asegura AMLO; ofrece rescatar a AHMSA

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que el empresario Alonso Ancira Elizondo, presidente del consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), no entiende que su ciclo terminó, pues demostró que no fue buen administrador, e informó que el Gobierno federal busca reestructurar la deuda de la empresa.

El mandatario explicó que AHMSA debe dinero al Gobierno federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a Petróleos Mexicanos (Pemex), y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Tienen una deuda enormes los dueños, el señor [Alonso] Ancira y ha dejado sin trabajo a mucha gente, y hay incluso proveedores que no han cobrado, […] pero el señor no cede”, afirmó.

El Presidente criticó la actitud de Ancira porque pesar de que las condiciones no le favorecen, todavía quiere ser “preponderante”.

“Él quisiera, yo pienso, que se le permitiera seguir a él siendo preponderante y eso no es posible, porque no hay quien quiera asociarse cuando está demostrado que no fue bueno el manejo administrativo en la empresa. […] Él debe de entender que ya se terminó su ciclo y de esa manera nosotros ayudamos para reestructurar la deuda que se tiene con la hacienda pública”, señaló.