VIDEO¬ La Reforma Judicial desencadena una embestida política desde la Suprema Corte

La Ministra presidenta de la Suprema Corte ha emprendido su última batalla en contra del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar de detener la mayoría que Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), obtuvieron en el Congreso y de esta manera frenar la Reforma al Poder Judicial. Este fue el tema de hoy en VERSUS.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La discusión y posible aprobación de la Reforma al Poder Judicial ha desencadenado una embestida política comandada por Norma Lucía Piña Hernández, Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), personajes y partidos de oposición e inclusive del Gobierno de Estados Unidos, quienes parecen tratar de frenar la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidieron Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

Este día, la Ministra Norma Piña volvió a intervenir en un asunto de materia electoral al admitir a trámite, y de manera exprés, un recurso presentado por el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, respecto a la asignación de curules en el Congreso de la Unión, aún cuando esto contraviene lo dispuesto en la Constitución de la República, en donde se establece que la última instancia en resolver asuntos en esta materia es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“La máxima autoridad para resolver los asuntos electorales es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero Norma Piña ya muchas veces ha intentado meterse. Recordemos la cena con Alejandro Moreno Cárdenas, la cena de diciembre, en donde para evitar que movieran al Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral ella cita a los Magistrados para intentar calmar las cosas. Tenerlo a él como presidente del TEPJF era un riesgo para la calificación del proceso electoral. Fue el primer intento público de Norma Piña para meterse en la elección”, señaló Meme Yamel.

La periodista indicó que el actuar de la Ministra Piña no es un asunto improvisado, pues dijo que se trata de un plan o estrategia con el cual se busca frenar de manera desesperada la Reforma. “Yo creo que es algo que no está muy bien pensado en cuanto a estrategia, tampoco le veo futuro que prospere si nos vamos a lo que es legal, a la congruencia y al sentido común porque son dos artículos distintos, dos interpretaciones distintas, pero si lo vemos ya como una herramienta desesperada hay que recordar el porqué se mete la Corte en esto: es por la Reforma Judicial, esa es la razón por la que se mete”.

Meme Yamel indicó que al verse acorralado, el Poder Judicial ha comenzado a buscar cualquier tipo de medida para impedir que la reforma se concrete, pues de lograrse, se terminarían con los privilegios de los que han gozado por décadas.

“El problema es que sí hay muchas presiones por parte de una élite, por parte de algunas personas beneficiadas y por parte de algunos otros que no han tenido ni siquiera la más mínima y remota idea de qué viene en la reforma, hay una ignorancia y se dejan llevar por lo que dicen personas que conocen y que siguen. Entonces esa presión, esa reforma, es la motivación de la Suprema Corte para llegar y decir ‘me voy a meter hasta donde me tenga que meter’. Entonces creo que aquí estamos en ese medio de la Suprema Corte cómo va a actuar, va a seguir conforme a lo que es legal, conforme a lo que es lógico conforme a lo que le toca o va a aprovechar un poder que tiene básicamente sin control y sin contrapeso para frenar mediante un berrinche mediante argumentos que no son legales y que no son lógicos algo que el pueblo decidió en las urnas”.

En tanto, Daniela Barragán mencionó que a pesar de que Norma Piña ha tratado de mantenerse aislada de la discusión, en realidad ha trabajado para organizar a todos los líderes de la oposición para crear en conjunto una estrategia en contra del Gobierno del Presidente López Obrador.

“Norma Piña ha sido muy astuta en ese momento de ni siquiera meterse a discutir en redes sociales, ni mandar ni comunicados, entonces todavía hay como esa sensación de que la Ministra está aparte, enfocada solamente en lo suyo, pero sí creo que ahorita ya tenemos la suficientes pruebas para hablar de un trabajo en conjunto, las pruebas acumuladas desde la cena de diciembre hasta la fecha que nos hablan de que la cabeza del Poder Judicial, los partidos políticos y la oposición representada por Claudio X. González son un mismo brazo político y un brazo que quiera actuar en contra de la 4T”.

Daniela Barragán recordó que en los últimos años la oposición ha perdido un gran número de batallas, algunas de ellas de manera escandalosa, y saben que de ser derrotados de nueva cuenta, esto afectará lo que puedan hacer en el Congreso.

“Yo lo que sí veo es que los abogados del PAN se metieron a buscar un detalle en el que pudieran agarrarse y lo encontraron en Quintana Roo, en esa legislación de 1998 y dicen ‘aquí ya está nuestra justificación para poder seguir en las calles, para poder seguir colgando de la batalla en el Poder Judicial, para poder seguir teniendo una lógica de existencia’. Entonces es lo que presentan, ¿y qué pasa? Que no necesitan tener un argumento marcado, ni ser el mejor preparado porque sabes que en la corte a todo le van a dar trámite. Cuando está tan cercado un poder ante un cambio tan dramático, como es el que plantea la reforma puede actuar con desesperación, creo que es lo que estamos viendo de Norma piña y amigos”.

Daniela Barragán, no descartó que este último recurso presentado por la oposición pueda ser admitido por la SCJN, lo cual, dijo, confirmaría los señalamientos que el Presidente López Obrador ha hecho por años de que el Poder Judicial sirve al poder político en México.

“Sería un cierre para el presidente Andrés Manuel López Obrador porque sería la confirmación de que todo lo que ha venido diciendo estos seis años es real, de que el Poder Judicial está hermanado del poder político y que se han servido unos a otros, en distintos momentos e incluso pues ya lo que sabemos del poder económico sería la confirmación, le estarían dando otra vez la razón Andrés Manuel López Obrador porque hasta para eso han sido muy torpes”.

Por su parte, Alina Duarte indicó que no es coincidencia que diversos actores de la oposición hayan comenzado a atacar al Gobierno justo en el mismo momento, pues cada día se les agota el tiempo para tratar de impedir la mayoría de Morena en el Congreso.

“En esta radiografía tenemos muchos poderes fácticos, muchas fuerzas totalmente de derecha que tiene que ver ya no solo con cómo se está mezclando ahorita, me imagino la derecha ahorita como una gran licuadora en donde le están echando todos los amparos por un lado Xóchitl Gálvez, por otro lado los titulares de los medios de comunicación que pues van muy atrasados y ahora tiene que salir el Embajador, el New York Times, el Washington Post, empiezan a reproducir estos ataques, sale el Consejo Coordinador Empresarial, es decir, están a contrarreloj porque la transición está a la vuelta de la esquina”.

Indicó que una vez que se respete la voluntad de la mayoría de la sociedad en las urnas, la oposición no podrá hacer nada, lo que genera que estén buscando cualquier tipo de alternativa sin importar que tan radical pueda llegar a ser.

“Una vez que se consuma esa voluntad popular expresada en las urnas ahora en un Congreso con representación mayoritaria, en un Poder Ejecutivo fuerte con respaldo del pueblo de México pues yo creo que ya no les queda mucho más y eso también es peligroso no es porque se vayan a cruzar de brazos sino por que empiezan fases mucho más radicales”.

Finalmente, Alina recordó que los grandes sectores empresariales tienen una relación de hermandad con el Poder Judicial pues históricamente han sido beneficiados de estos amparos, situación que explica su intervencionismo en contra de la reforma.

“Los grandes sectores empresariales y el Poder Judicial llevan una relación simbiótica unos con otros y eso explica por qué todos salen en defensa de la Suprema Corte de Justicia y del estatus quo del Poder Judicial, porque todos se han visto históricamente beneficiados de estos amparos”.

Adriana, Alina, Dani, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/adriana-alina-dani-perla-y-meme VERSUS es un programa conducido por Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel quienes comparan los pros y contras, fortalezas y debilidades en una documentada revisión de las carreras de dos personajes a la vez, ya sean de la política, del mundo empresarial, de los medios de comunicación o de la cultura popular.