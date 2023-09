Michael Gambon, el director de Hogwarts en Harry Potter, fallece a los 82 años

MADRID, 28 Sep. (EuropaPress).- El actor sir Michael Gambon ha fallecido en el hospital a los 82 años, según informa BBC citando fuentes cercanas a la familia del intérprete. El actor británico era conocido por el gran público por interpretar al profesor Albus Dumbledore en seis de las ocho películas de la saga Harry Potter.

Su viuda y su hijo declararon que su “amado esposo y padre” había fallecido en paz y acompañado de sus familiares tras sufrir una neumonía.

Nacido en Dublín el 19 de octubre de 1940, Gambon comenzó su carrera como uno de los miembros originales del Royal National Theatre de Londres y protagonizó varias obras de William Shakespeare.

Su primer papel en el cine le llegó en 1965 precisamente en una adaptación del legendario autor británico, Otelo, en la que, dirigido por Stuart Burge, tuvo un pequeño papel compartiendo planos con figuras como Laurence Olivier, Maggie Smith o Joyce Redman.

En su larga trayectoria, en la que alternó teatro, cine y también televisión, Gambon también apareció en cintas tan populares como El discurso del rey, Sleepy Hollow, El dilema, El buen pastor, Kingsman: El círculo de oro, La profecía o Life Aquatic.

Alcanzó fama mundial como Albus Dumbledore en la saga Harry Potter, donde sustituyó a Richard Harris, que fue el primer elegido para encarnar al director de Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería en la franquicia basada en las novelas de J.K. Rowling.

We are incredibly saddened to hear of the passing of Sir Michael Gambon. He brought immeasurable joy to Harry Potter fans from all over the world with his humour, kindness and grace. We will forever hold his memory in our hearts. pic.twitter.com/1CoTF3zeTo

— Harry Potter (@harrypotter) September 28, 2023