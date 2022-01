Nuevo proyecto ambientado en el mundo de Harry Potter incluiría personajes LGBT

Los guionistas han escrito libretos en los que Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley ya no aparecen como protagonistas.

Ciudad de México, 18 de enero (RT).- Productores de cine están planeando en EU una nueva serie de películas ambientadas en el universo potteriano, en la que los personajes serán interpretados por actores transgénero y no binarios, recoge Daily Mail.

“Pretendemos reflejar la diversidad de los fans en sus queridos personajes, introduciendo gente de color, líneas argumentales queer y personajes de diferentes creencias”, declaró la creadora del proyecto, la productora de videos en TikTok Megan Mckelli.

Los guionistas han escrito libretos en los que Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley ya no aparecen como protagonistas. En cuanto a los personajes originalmente secundarios, el equipo insiste en que no pueden ser interpretados por actores blancos, lo que incluye a James, el papá de Harry, y Sirius Black.

Según los directores de casting, el papel de Potter padre solo estará disponible para un actor que sea “asiático, negro, afrodescendiente, étnicamente ambiguo, multirracial, indígena, latino, hispano, indio, o procedente de Oriente Medio, del sur o sudeste de Asia, o de las islas del Pacífico”.

Los productores no especificaron los requisitos para la actriz que haga el papel de Lily Evans, la madre de Harry, pero señalaron que querían a una “mujer trans, no binaria y de género no conforme”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RT. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.