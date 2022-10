Reinado de Musk en Twitter comienza con pregunta: ¿Regresarán cuentas suspendidas?

Madrid, 28 de octubre (Europa Press).– Elon Musk, el nuevo dueño de la red social Twitter, planea habilitar las cuentas que han recibido una suspensión permanente, entre las que se encuentra la del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este jueves el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha completado la compra de la red social Twitter por un valor de 44 mil millones de dólares y ha llevado a cabo el despido de sus principales directivos.

the bird is freed

Según la información, una de las primeras medidas que adoptaría sería la de habilitar las cuentas de usuarios que habían sido suspendidas permanentemente, entre las cuales está la del expresidente de Estrados Unidos, Donald Trump. Twitter, aunque también Facebook, Instagram y YouTube, le bloqueó el acceso a la red social después de la publicación de una serie de mensajes incendiarios durante el asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero de 2021.

El magnate ha sido en los últimos tiempos muy crítico con las políticas de moderación de la plataforma. A principios de año lanzó una encuesta para sus seguidores, a quienes recordó que “la libertad de expresión es esencial para una democracia que funcione” y preguntó si consideraban que Twitter se adhería “rigurosamente” a este principio.

“Dado que Twitter funciona como un ágora de facto, no adherirse a los principios de la libertad de expresión socava fundamentalmente la democracia”, defendió entonces. Con anterioridad, en otra encuesta, había planteado la necesidad de que el algoritmo de Twitter fuese de código abierto.

Este jueves Musk se dirigió en primer lugar a los anunciantes, a quienes ha asegura que ha comprado Twitter “porque es importante para el futuro de la civilización tener un ágora común digital, donde una amplia gama de creencias puedan debatirse de una manera sana, sin recurrir a la violencia”.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022