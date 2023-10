Mensaje a la SCJN por el derecho a la salud

https://www.youtube.com/watch?v=_Tfw-vNqIGQ

En estos días, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolverá sobre tres amparos interpuestos por grandes corporaciones de ultraprocesados contra la política implementada en México, en los últimos años, que mayor reconocimiento internacional ha recibido.

El que es considerado padre de la medicina, Hipócrates, dijo “que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento”. Cuando lo que comemos ha dejado de ser un alimento, cuando se ha convertido en un producto con altas cantidades de azúcares, grasas y sodio, que ha perdido sus características nutritivas en procesamientos altamente industrializados, recibiendo un coctel de aditivos cosméticos artificiales como saborizantes, colorantes, emulsificantes e, incluso, aromatizantes, ya no se trata de un alimento que, como indica la palabra, alimente, sino de un producto industrializado cuyo propósito es generar ganancias y venderse cada vez más.

Gran parte de los que comemos ya no es un alimento y, menos aún, es nuestra medicina, es más bien: nuestra enfermedad. No son productos que nos den salud, por el contrario, nos dan enfermedad, a tal grado que han contribuido a que la mala nutrición sea la principal causa de enfermedad y muerte. Y los ingredientes, que representan los mayores riesgos por las altas concentraciones en que se encuentran, son los azúcares, las grasas y el sodio/sal. La alta presencia de estos ingredientes en los productos ultraprocesados se debe a su alta palatibilidad, es decir, a que generan una descarga fuerte de dopamina, la llamada hormona del placer, y a que los llevan a comer demás productos con alta concentración de estos ingredientes, desplazando nuestros alimentos naturales, y con ello, a la diversidad de las culturas culinarias alrededor del mundo.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votará en los próximos días los amparos que han interpuesto grandes corporaciones de bebidas y alimentos ultraprocesados contra el etiquetado frontal de advertencia que se implementó desde hace 3 años y que ha sido reconocido como uno de los mejores por organismos de Naciones Unidas y una larga lista de instituciones internacionales y nacionales. Esta que es la política pública de México en los últimos años, más reconocida internacionalmente, ha sido atacada por más de 100 amparos de las corporaciones que quieren mantenernos a los consumidores mexicanos en la ignorancia de lo que consumimos.

Enlistados para ser discutidos y votados en el pleno se encuentran ya los amparos de Santa Clara (Coca-Cola), Hérdez y Barrilitos (ligado a Coca-Cola). Otros más que ya fueron admitidos en la SCJN, pero no han sido enlistados aún son de Bimbo, ConMéxico, Nestlé, Propimex. Se trata de las mismas empresas que se han opuesto a la prohibición de alimentos y bebidas no saludables en las escuelas y a su publicidad dirigida a la infancia, es decir, a todas las políticas recomendadas por los organismos internacionales como la OMS, UNICEF, FAO, Cancer Research Fund, Worls Obesity Federation, World Diabetes Federation, entre una larga lista de organismos libres de conflicto de interés, es decir, instituciones que tienen como objetivo la salud pública y no han sido cooptadas por intereses comerciales.

Los ministros de la SCJN han recibido una serie de Amicus Curie, cartas, documentos basados en evidencia que, posiblemente, nunca han recibido en tal magnitud para un caso, como nos comentó un miembro de la Corte. Toda esta documentación es pública, para acceso de toda la población en la página https://etiquetadosclaros.org/ en la pestaña superior “Defensa Legal” está una amplia documentación.

El etiquetado frontal de advertencia, fue desarrollado por expertos de 30 instituciones nacionales, que además de recibir el respaldo de las organizaciones de Naciones Unidas , ha recibido el respaldo de la siguientes personas y grupos de Naciones Unidas: la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de Naciones Unidas; el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas ; de la Relatora Especial sobre los derechos culturales y del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación.

Los amparos que se discutirán próximamente van contra los sellos que advierten que los productos presentan exceso de ingredientes críticos o presentan ingredientes no recomendables para niñas y niños. Los que aún no han sido enlistados incluyen el reclamo contra la prohibición de usos de personajes o elementos atractivos para niñas y niños en los empaques de los productos que presentan estas advertencias, reclamando que los personajes son propiedad intelectual y parte de la marca, que no pueden prohibirles su uso. Recientemente, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud han publicado recomendaciones muy específicas para los gobiernos señalando que este tipo de estrategias de la industria para atraer a niñas y niños al consumo de sus productos, son una violación a sus derechos, subrayando el interés superior de la infancia sobre este tipo de prácticas comerciales que incitan a consumos que representan un riesgo a su salud.

Por lo pronto, los tres proyectos de sentencia elaborados por ministras y ministros de la Segunda Sala de la SCJN respaldan el etiquetado y niegan los amparos a las empresas. Estas ministras y ministros y sus equipos han tenido el tiempo para analizar a fondo la evidencia para llegar, sin dudas, a esa postura que niega los amparos. Sin embargo, preocupa el voto de las ministras y ministros de la Primera Sala que no han tenido esa oportunidad y que, como todos, han recibido un intenso cabildeo por parte de las poderosas corporaciones y los muy influyentes y poderosos despachos de abogados que las representan. De este lado, quienes hemos abogado por defender el etiquetado somos académicos, sociedad civil, organizaciones de Naciones Unidas, institutos de salud y representantes del sector salud.

Alejandro Calvillo https://www.sinembargo.mx/author/calvillo Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.