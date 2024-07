A más OXXO, mayor mortalidad

A mayor presencia de tiendas de conveniencia a nivel municipal, nos referimos a tiendas del tipo Oxxo, se presenta un aumento de mortalidad por enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, diversos tipos de cáncer, entre otras de las llamadas enfermedades crónicas no trasmisibles.

Asegurar que, a mayor cantidad de tiendas de conveniencia, de OXXO, Seven Eleven, GO Mart, Extra, etc., en una localidad es mayor la mortalidad por estas enfermedades no es una afirmación ligera. Es el resultado de un estudio que partió de más de 584 mil 052 observaciones realizadas a través de bases de datos públicas con registros entre 2005 y 2021 del INEGI, CONAPO, CONEVAL, UNAM y de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud (https://n9.cl/150m3).

¿Por qué a un mayor número de tiendas de conveniencia hay una mayor mortalidad? La respuesta es simple: la mala alimentación es la principal causa de enfermedad y muerte, y la alimentación se determina, en gran medida, por los productos comestibles que se ofrecen en nuestro entorno. Y los productos que ofrecen estos establecimientos que han comenzado a dominar lo que se llama al “ambiente alimentario” en México, son productos comestibles, es decir, que se pueden comer, pero que no podemos considerar alimentos, porque no alimentan; al contrario, enferman.

En el lapso de tan sólo dos o tres generaciones, nuestros entornos alimentarios, tanto en pueblos como grandes ciudades, han pasado de una mayor presencia de recauderías donde se vendían verduras y frutas, a los estanquillos, a las tiendas de abarrotes y de éstas, a las tiendas de conveniencia, con presencia creciente de los OXXO de la corporación FEMSA. Los OXXO representan el mayor crecimiento de establecimientos mercantiles en México y, seguramente, uno de los mayores crecimientos en el mundo.

La empresa reporta la apertura de un establecimiento cada 14 horas. En solamente 11 años, entre 2000 y 2021, la presencia de tiendas de conveniencia aumentó, en promedio, cerca de 300 por ciento a escala municipal. La presencia de tiendas de abarrotes se redujo; se sabe que cada vez que se abre una tienda de conveniencia, se cierran algunas tiendas familiares de barrio. Por su parte, las tiendas de venta de alcohol aumentaron 21 por ciento en ese periodo.

Con las tiendas de conveniencia se agudizó no solamente el dominio de los ultraprocesados en el ambiente alimentario, también se multiplicaron los puntos de venta de alcohol que antes estaban regulados. Como bien se expone en el libro La Disponibilidad de Alcohol y su Consumo Excesivo: Latas y botellas a la vuelta de la esquina a mayor presencia de venta de alcohol, mayor consumo. Y a mayor consumo, cientos de estudios lo demuestran, mayor presencia de actos de violencia de género, intrafamiliar, comunitaria, de descomposición social. Es decir, no sólo se trata del impacto que tienen estos establecimientos en la salud de las personas, también contribuyen a la descomposición familiar y social.

Además del alcohol, estas tiendas presentan la mayor oferta de tabaco, que es expuesto en el espacio comercial más preciado de estos establecimientos: detrás de las cajas, donde todos los clientes tienen que pagar. Con el dinero o la tarjeta en la mano, se exponen al tabaco y al alcohol, que son los productos más adictivos y con mayor daño en el mercado. Los dulces, debajo de las cajas, al alcance de los niños, son productos con alto contenido de azúcares, que también es un ingrediente altamente adictivo.

Estos establecimientos, liderados en México por las tiendas OXXO, tienen como oferta central: productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, alcohol y tabaco. Estas tres categorías de productos son los principales “determinantes comerciales de la salud”, así catalogados científicamente ya que, a través de sus estrategias comerciales y políticas, han generado un altísimo consumo de sus productos y con ello un muy grave daño a la población mundial.

Se les considera determinantes comerciales por dos razones. Primero, su actividad puramente comercial, que se sustenta en una multimillonaria publicidad y en una presencia invasiva, convirtiéndose en los productos con mayor distribución en el planeta. Y segundo, se consideran determinante comerciales también por el poder de sus corporaciones para capturar a las instituciones académicas e investigadores, junto con las instituciones gubernamentales, para evitar que se les señale su responsabilidad en el daño que generan, poniendo la responsabilidad de estos daños que provocan en las elecciones de los individuos.

La evidencia está ahí y requiere de respuestas de políticas integrales de salud pública que provengan de las Secretarías de economía, agricultura, salud, educación. Se requieren programas nacionales, estatales y municipales para acercar a la población el acceso a alimentos frescos y naturales y encontrar formas de regulación de estos establecimientos y los productos que ofrecen, dando reconocimiento a aquellos que se comprometan a ofrecer alimentos saludables. Y sin duda, regular la venta de alcohol y tabaco.

Alejandro Calvillo https://www.sinembargo.mx/author/calvillo Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

