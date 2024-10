Joe Biden emite su voto anticipado para las elecciones cerca de su casa en Delaware

Biden conversó con los votantes mientras esperaba en la fila para emitir su voto y ayudó a empujar a una mujer mayor en silla de ruedas que estaba delante de él. El Presidente esperó en la fila unos 40 minutos antes de emitir su voto.

Por Aamer Madhani

New Castle, (AP) — El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió su voto anticipado en las elecciones generales de 2024.

Es un momento agridulce para Biden, quien decidió poner fin a su campaña de reelección en julio debido a las crecientes preocupaciones sobre su salud y las preocupaciones de los demócratas sobre sus posibilidades de derrotar al expresidente Donald Trump . Biden votó el lunes en el Departamento de Elecciones del estado de Delaware, no lejos de su casa en las afueras de Wilmington, Delaware, en un sitio de votación anticipada, donde los votantes estaban alineados en la calle para emitir su voto.

Biden conversó con los votantes mientras esperaba en la fila para emitir su voto y ayudó a empujar a una mujer mayor en silla de ruedas que estaba delante de él. El Presidente esperó en la fila unos 40 minutos antes de emitir su voto.

Le entregó su identificación al trabajador electoral, quien le pidió que firmara un formulario y anunció: “Joseph Biden está votando ahora”.

Mientras el Presidente emitía su voto detrás de un paño negro, se anunciaron algunos votantes primerizos y la sala estalló en vítores para ellos.

Fuera del lugar de votación, le preguntaron a Biden si creía que los demócratas, incluida la vicepresidenta Kamala Harris, ganarían.

“Creo que lo haremos”, dijo.

Desde 1970, a excepción de unos pocos años, Biden ha ocupado un cargo público o se ha postulado para uno durante la temporada electoral.

Pero este año, sus esperanzas están puestas en una nueva generación de demócratas, incluidos tres en la boleta de Delaware que buscan hacer historia.

Harris, a quien Biden apoyó después de abandonar la carrera, está compitiendo para convertirse en la primera mujer negra y la primera persona de ascendencia del sur de Asia en servir como Presidente.

La Senadora estatal Sarah McBride busca convertirse en la primera miembro abiertamente transgénero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

McBride, amiga de la familia Biden desde hace mucho tiempo, trabajó como asistente en la administración del entonces Presidente Barack Obama y en las campañas de 2006 y 2010 para la candidatura del hijo fallecido del Presidente, Beau Biden, para Fiscal general de Delaware. También trabajó para el exgobernador de Delaware, Jack Markell.

McBride espera suceder a la representante demócrata Lisa Blunt Rochester , quien quiere convertirse en la primera mujer negra de Delaware en ocupar un puesto en el Senado de Estados Unidos. Se ha desempeñado como la única representante de Delaware en la Cámara desde 2017.

El lunes, Biden desayunó con Blunt Rochester. Conoce a su familia desde hace décadas y trabajó en campaña con su padre, Theodore “Ted” Blunt, quien sirvió en el Ayuntamiento de Wilmington durante casi un cuarto de siglo, incluso como Presidente. El domingo por la noche, Biden respaldó formalmente a Blunt Rochester, grabando un video para su campaña en el que la llamó “Delaware de cabo a rabo”.

Blunt Rochester está compitiendo para suceder al senador Tom Carper, quien ha ocupado el escaño desde 2001 en el estado sólidamente demócrata. Se jubila.

La votación anticipada en Delaware comenzó el sábado.