Hay repudio de la gente hacia Monreal, le urge definirse, dicen Citlalli y Delgado

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández coincidió con el dirigente nacional de partido Mario Delgado y afirmó que la gente está molesta por el accionar que ha tenido el Senador Ricardo Monreal, quien confirmó que, en la búsqueda por cumplir con sus aspiraciones presidenciales, sí ha abierto las pláticas con la oposición y aseguró que su salida o su permanencia en el oficialismo no está definida aún.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- El Senador Ricardo Monreal Ávila, líder de Morena en la Cámara Alta, ha generado el repudio de la gran parte de la sociedad hacia su persona por no haber definido si se permanecerá en el partido para apoyar al proyecto de nación del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación y por mantener una relación cercana a la oposición, coincidieron Citlalli Hernández y Mario Delgado, dirigentes de Morena.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la Secretaria General de Morena afirmó que el Senador Monreal, quien es el coordinador del partido en la Cámara de Senadores, debe definir lo más pronto posible su postura política, pues dijo, es “incómodo” que tenga posiciones en contra del Presidente y mantenga un diálogo cercano con las figuras de la oposición.

“Creo que el Senador Ricardo Monreal tiene que definir pronto si va a continuar acompañando la 4T o va a estar más cerca de la oposición porque es incómodo que él esté dialogando con la oposición en un tono más fraterno que con sus compañeras y compañeros de partido, es incómodo que tenga posiciones en contra del Presidente, en contra de la agenda de la transformación sobre todo como coordinador”, dijo Hernández.

Esta tarde Mario Delgado, presidente nacional del partido oficialista, pidió a Monreal “iniciar un proceso de reconciliación“, en donde el primer paso sea acercarse con la militancia, en caso de querer participar en el proceso interno de selección del candidato presidencial de Morena para 2024, pues recordó, las acciones del Senador han generado el rechazo del partido en el Gobierno, el cual quedó evidenciado durante la marcha por los cuatro años del Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde varias personas se manifestaron en contra del legislador zacatecano.

“Él tendría que hacer un esfuerzo extraordinario de reconciliación con los simpatizantes y militantes de nuestro movimiento porque ayer noté un gran repudio, un gran rechazo, un gran enojo de la militancia hacia el Senador Monreal. Nosotros como partido no lo vamos a descartar pero evidentemente si quiere participar en el proceso de selección de candidato del 24, tendría que iniciar un proceso, así él como dice, de reconciliación nacional, tendría que empezar por la militancia de Morena, ahí es donde él necesita una reconciliación”, expuso.

Citlalli Hernández coincidió con Mario Delgado y afirmó que la gente esta molesta por el accionar de Monreal e insistió en que el legislador debe de tomar una decisión respecto a su futuro dentro del partido lo antes posible.

“Lleva rato Ricardo Monreal en este narrativa y acción mucho más cercana de la oposición que de nosotros y él ha dicho que se necesita reconciliación y demás, pero ayer en la marcha fue muy claro, era impresionante cómo la gente nos veía y lo gritaba al unísono. Creo que el Senador Ricardo Monreal tiene que hacer una reflexión profunda sobre su trayectoria, nadie le niega que ha acompañado al Presidente desde hace varios años, nadie niega la habilidad política que ha tenido con esta capacidad de diálogo con todos los actores en el Senador, sin duda todas las reformas del Presidente han salido bajo su coordinación, pero él ha estado ha estado en estos últimos tiempos, no sé si por estrategia, si es estrategia creo que estas equivocada, después de lo de ayer creo que queda mas en evidencia”.

La también Senadora expresó su confianza porque Monreal defina de manera pronta su postura, pues dijo, muchos de los simpatizantes de la 4T están enojados con él y exigen su expulsión inmediata.

“Yo espero que Ricardo Monreal reflexione con la habilidad e inteligencia política que tiene y que tome definiciones pronto porque más allá de lo que digamos los dirigentes pues ayer vimos a un gran sector que acompaña a la 4T enojado con el Senador y es más, lo digo con sinceridad, nos exige la expulsión del Senador, nos pregunta cuánto tiempo más vamos a esperar”.

El pasado 26 de noviembre, Ricardo Monreal confirmó que, en la búsqueda por cumplir con sus aspiraciones presidenciales, sí ha abierto las pláticas con la oposición y aseguró que su salida o su permanencia en el oficialismo no está definida aún.

Al confirmar que mantiene negociaciones con los dirigentes de la alianza Va por México, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Senador Monreal Ávila dijo que está por definirse, pero aún no hay ninguna decisión final.

“Estoy en ese proceso de definición, no está tomada la última [decisión]”, declaró en una conferencia de prensa previa a la reunión interparlamentaria entre México y España.

Ante esta situación, la también Senadora aseguró que Monreal está en su absoluta libertad de expresar lo que a él le convenga, pero recordó que él llegó al Senado de la República gracias al apoyo, primero de los ciudadanos que confiaron en él y, segundo, por el respaldo del Presidente López Obrador.

“Llegó al Senado con el respaldo de Morena, es coordinador y Senador por el respaldo no solo del pueblo de México, sino del Presidente de la República y es nuestro coordinador en el Senado. Sí empieza a ser incómodo en la demanda de la gente que está observando y escuchando los planteamientos del Senador lejos del movimiento, las posturas personales de él siendo el coordinador parlamentario y esta prudencia que queremos tener para que no hay un pretexto de decir que nosotros no lo queremos en el movimiento y justificar su salida”.

Citlalli Hernández afirmó que el anuncio de Monreal de hacer una campaña de “reconciliación del país”, junto a Santiago Creel, una de las máximas figuras de la oposición, va en contra de los principios de la 4T.

“En este momento más bien nosotros queremos tener la certeza de cuál va a ser su papel dentro de la 4T y qué es lo que va a hacer porque iniciar una gira con Santiago Creel nos parece fuera de toda lógica de lo que estamos construyendo dentro de la 4T, más bien que defina cuál va a ser su papel y si quiere seguir acompañando la 4T porque hacer una gira con las voces, las figuras del viejo régimen y antagónicas a nuestro proyecto no es cercano a la 4T”.

Finalmente, Citlali Hernández expresó su confianza en que ninguno de las y los Senadores que forman parte de la bancada de Morena en la Cámara Alta abandone el partido en caso de que Monreal decida dar un paso a un costado y unirse a la oposicón.

“Lo voy a decir con mucha claridad, si el Senador Ricardo Monreal decide alejarse de Morena esperamos que ningún Senador decida irse con él por algún mensaje encontrado porque hay en el ambiente del Senador un rumor de romperle la mayoría a Morena y de dejarlos en minoría. Si el Senador Monreal decide irse de Morena y llevarse a algunos senadores le haría probablemente una mayoría a la oposición”.