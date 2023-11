Fox se dice “Presidente” en EU y pide dinero para sus empresas “sin fines de lucro”

El panista Vicente Fox ha usado la plataforma Cameo para felicitar a cumpleañeros, saludar a estudiantes, dar consejos de liderazgos o para vender seguros médicos de Medicare. Su tarifa para una felicitación de cumpleaños, por ejemplo, asciende a 5 mil 272.72 pesos.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– Vicente Fox ha empleado las redes sociales para transmitir mensajes de odio, clasistas, xenófobos y misóginos repletos de faltas ortográficas. A la par, este mundo virtual se ha convertido en una fuente de ingresos para el panista, quien para ello ha recurrido a la investidura presidencial que alguna vez tuvo y con la cual prometió tiempos de cambio que nunca materializó.

Ayer, la cuenta de X, antes Twitter, del expresidente fue eliminada luego de que atacara en esta plataforma a Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador con licencia y aspirante presidencial, Samuel García. No es la única red en la que Fox Quesada tiene presencia, también es asiduo de Cameo.

“Hola, qué tal, amigas y amigos, les habla el Presidente Vicente Fox. Primero mi agradecimiento profundo a todos ustedes que me han seguido en Cameo y me han solicitado videos, muchísimas gracias, porque ese dinero que ingresa va a las fundaciones non-profit de Marta y su servidor, donde atendemos a cientos de miles de personas a lo largo de estos años, muchas gracias y les invito a que me sigan solicitando videos, así ustedes ganan, yo gano y las fundaciones ganan”, se escucha decir a Fox Quesada, quien en el año 2000 llegó a la Presidencia después de más de 70 años de Gobiernos del PRI, partido que prometió sacar de Los Pinos pero con el cual, en los hechos, se sentó a negociar.

Cameo es una plataforma digital, con sede en Chicago, creada en 2016 por Steven Galanis, Martin Blencowe y Devon Spinnler Townsend, en la que las personas pueden solicitar a miles de celebridades de la farándula y el deporte, y en una muy menor proporción a figuras de la política, mensajes personalizados en video para cualquier tipo de ocasión. Brian Baumgartner, más conocido como Kevin de “The Office”, era el que más ganaba de la compañía en enero de 2022, según documentación interna consultada por The New York Times, con más de 3 millones de dólares en ventas desde que se unió.

En esta web, por ejemplo, a Vicente Fox Quesada lo mismo se le ha visto cantando para felicitar a cumpleañeros, saludando a estudiantes, dando consejos de liderazgos o vendiendo seguros médicos de Medicare. La tarifa del expresidente mexicano para una felicitación de cumpleaños, por ejemplo, asciende a 5 mil 251.95 pesos, por una grabación promedio de 1:29 minutos, aunque también se le puede pedir saludos para otro tipo de festejos, mensajes motivacionales, o para hacerle preguntas.

“Hola, soy Vicente Fox, quiero hablar contigo de la suscripción anual de Medicare. Si tienes 65 años o más puedes ser elegible para Medicare, también puedes ser elegible para otros beneficios del plan Medicare Advantage 2024. No todos los planes tendrán estos beneficios, así que llama por teléfono, habla con un agente de seguros de Medicare”, se le escucha decir, por ejemplo, en un promocional que circula en redes sociales.

En los últimos años, Vicente Fox ha insistido en distintos espacios periodísticos que “vive al día” luego de que Andrés Manuel López Obrador desapareciera las pensiones a expresidentes. Tan sólo en el caso de Fox Quesada recibió recursos entre 2007 y 2016 que ascendieron a 129 millones de pesos.

Se suman además los negocios en los que emprendió después de dejar la Presidencia de México para promocionar la legalización de la mariguana, algo que nunca intentó en su Gobierno. Una vez concretados los permisos, dio el gran paso en julio de 2018, cuando ingresó a Khiron, la líder de cannabis medicinal con sede en Toronto. Al siguiente año se asoció con Paradise, una empresa de Nuevo León actualmente con tiendas en 25 entidades.

En ese sentido, en julio pasado pidió que en caso de que la panista Xóchitl Gálvez Ruiz, excolaboradora suya, llegue a la Presidencia de México en 2024, se quiten los programas sociales y se le devuelva su pensión, pues, sostuvo ha “batallado económicamente”. “Ojalá y Xóchitl [Gálvez] nos cumpla de que los huevones no caben en el Gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó de que estén recibiendo programas sociales: ‘¡A trabajar cabrones!’, como dice Xóchitl”, dijo Fox al periodista Fernando del Collado para el programa “Tragaluz”.

Con la pérdida de los ingresos que obtenía de su pensión, Vicente Fox ha tenido sus ingresos por medio de sus fundaciones, que ya en el pasado han estado en la mira por irregularidades. Por ejemplo, entre 2007 y 2018 el Centro Fox y la Fundación Vamos México percibieron 583 millones 876 mil 822, a un ritmo de 37 millones 671 mil 965 pesos por año.

Tan sólo en mayo pasado, la Diputada Hades Aguilar Castillo, de Morena, dio a conocer en el Congreso de Guanajuato que la Fundación Vamos México, de Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún, ha recibido más de 3.5 millones de pesos y tiene autorizado un apoyo de más de 8.2 millones de pesos de parte del Gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez.

Es a esas mismas organizaciones “sin ánimos de lucro” a donde él mismo reconoció que van a parar los recursos que obtiene por sus videos que oferta en Cameo; las mismas que en diciembre de 2019 estuvieron bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por presunto fraude fiscal, como trascendió en ese entonces en la prensa mexicana.

La presencia de un expresidente en Cameo no es usual. Los pocos políticos que figuran en esta plataforma digital son estadounidenses como el exgobernador de Illinois Rod Blagojevich y principalmente excolaboradores de Donald Trump, a quien Steven Galanis le abrió las puertas cuando fue cancelada su cuenta de Twitter.

Así, en esta web se encuentran el exdirector de comunicación de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, el hijo del expresidente republicano Donald Trump Jr., la exgobernadora de Alaska Sarah Palin y el aliado de Trump, Roger Stone. Sus precios varían entre los 25 y 5 mil dólares dependiendo de la intención del video y la personalidad en cuestión.

Por ejemplo, Trump Jr. dice en su video de muestra: “He oído que eres simplemente un estadounidense bueno, patriótico, trabajador y propietario de una pequeña empresa que apoya el movimiento, MAGA, mi padre, mi familia, Dios, armas y país. No hay nada mejor que eso, hombre”.

El impacto de Cameo en la política también se dio cuando la aplicación anunció en septiembre de 2020 que permitía a algunas celebridades destinar algunos de sus pagos a la campaña del presidente Joe Biden.

No obstante, no se tiene el registro de un expresidente que venda sus servicios de esa manera.

La cantidad de cameos que cada persona ha publicado no es clara ya que la compañía no publica datos más allá de una lista de reseñas. Sin embargo, el negocio ha venido a menos luego de su meteórico ascenso en la pandemia que le permitió contar con 100 empleados y recaudar 50 millones de dólares de las principales empresas de riesgo, de acuerdo con The New York Times, y que le permitió reclutar a ejecutivos de compañías como LinkedIn, McDonald’s y Hulu.

Las celebridades de estas plataformas son Brian Baumgartner, más conocido como Kevin de “The Office”, el más famoso, el fallecido Gilbert Gottfried, el exjugador de futbol americano Brett Favre, Sonja Morgan de “The Real Housewives of New York City”, Kevin O’Leary de “Shark Tank” y Chris Harrison de “The Bachelor”. Cada uno de los cinco registró ventas de por vida de más de 1 millón de dólares, según el Times.

El caso de Vicente Fox llama además la atención debido a que el uso que ha dado el expresidente a las redes sociales le ha valido protagonizar todo tipo de polémicas como cuando llamó a Claudia Sheinbaum Pardo, “judía y extranjero” y este fin de semana cuando expresó que Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador con licencia Samuel García, era “una dama de compañía”.

