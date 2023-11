SSPC: Van 7,732 liberaciones por no cometer delitos graves o tener defensa adecuada

La Secretaria detalló que en los últimos 25 días, un total de 369 personas fueron liberadas y seis lograron amnistía, pues no cometieron delitos graves, vivieron discriminación y no contaron con una defensa adecuada.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este martes que siete mil 732 personas han obtenido su libertad de prisiones en México por injusticias del sistema penitenciario o problemas de salud durante los últimos 16 meses.

Durante la conferencia diaria del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria presentó el informe “Libertades por Preliberación y Amnistía en Centros Federales y Estatales”, donde detalló que estas personas, que no cometieron delitos graves, vivieron discriminación y no contaron con una defensa adecuada.

“Tan sólo en los últimos 25 días, un total de 369 personas fueron liberadas y seis lograron amnistía. Se trata de mujeres, hombres, adultos mayores, indígenas, extranjeros, personas con alguna discapacidad y quienes cumplieron con los requisitos de Ley”, expuso.

“Al tramitar sus libertades anticipadas y amnistías avanzamos en la construcción de una sociedad más humanitaria, igualitaria y justa”, afirmó.

#Hoy dimos a conocer que, con @SEGOB_mx, hemos tramitado 7 mil 732 preliberaciones y amnistías de quienes no cometieron delitos graves y no tuvieron una defensa adecuada. Así avanzamos en la construcción de una sociedad más humanitaria, igualitaria y justa.⚖️🇲🇽 @lopezobrador_ pic.twitter.com/6kUlNJbMe1 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 28, 2023

El informe detalla que de las 369 personas preliberadas, 328 cumplieron con los requisitos de Ley, 24 son mujeres, 13 son adultos mayores, una persona tiene enfermedad crónico-degenerativa, dos son de comunidades indígenas, y una es extranjera; así, de las seis amnistías, dos mujeres son de escasos recursos y una más cuenta con una discapacidad, mientras que los otros tres hombres viven en situación de pobreza.

En total, la funcionaria señaló que de julio de 2022 al corte del 27 de noviembre de este año, se han realizado siete mil 404 preliberaciones y 328 amnistías, con lo que suman siete mil 732 personas en libertad que permanecían en centros penitenciarios.

#SSPCInforma 📢

En libertad, 7 mil 732 personas que no cometieron delitos graves o no tuvieron defensa adecuada. Boletín 📄 https://t.co/zC11BKS9mL#JuntosConstruimosLaPaz 🕊️ pic.twitter.com/6UP1PnRa0o — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 28, 2023

En las acciones de gestión participan la SSPC y la Secretaría de Gobernación (Segob), que colaboran con las y los jueces, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales en aquellos trámites estancados, a fin de que las personas privadas de la libertad regresen con sus familias.

El pasado 29 de julio de 2021, el Presidente López Obrador había adelantado que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), realizaría un decreto para liberar a las personas que llevan más de 10 años en prisión y no han sido sentenciadas por el fuero federal; a los adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles del fuero federal y que no hayan cometido delitos graves; a los adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas y que no hayan llevado a cabo delitos graves, y a todo interno que haya sido torturado durante el proceso de detención y se pueda comprobar a través del protocolo de Estambul.