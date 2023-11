Los autos más vendidos en México NO son los más seguros: ONGs; exigen regulación

¿Cómo saber que un auto es seguro? ¿A qué debemos prestar atención? La organización El Poder del Consumidor resolvió estas preguntas durante el programa En Defensa del Consumidor, del Estudio B de SinEmbargo.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– En México se producen autos con altos estándares de seguridad para exportación, pero los mismos modelos se venden en el país sin esas funciones, por ello organizaciones exigen actualizar la Norma Oficial Mexicana 194 (NOM-194) y así regular la implementación de tecnologías necesarias para tener vehículos más seguros.

Datos publicados este martes por El Poder del Consumidor muestran que ninguno de los 10 autos más vendidos en México en 2023 pueden considerarse de mayor seguridad para las y los consumidores, ni para usuarios de las vías. Los 10 modelos analizados fueron: Nissan Versa, March, Sentra y NP 300; Chevrolet-GM Aveo, Kia Río Sedán, MG Motor MG5, Mazda 3, Mazda 2 y Renault Kwid.

De acuerdo con la organización, estos autos “no atienden las principales recomendaciones de seguridad vehicular de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni cuentan con la calificación de 5 estrellas (la más alta) otorgada por el Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP)”.

Stephan Brodziak, coordinador de la Campaña de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor, explicó para el programa En Defensa del Consumidor que existen tecnologías conocidas como “seguridad activa” porque ayudan a prevenir accidentes y las de “seguridad pasiva”, que reducen el riesgo de muerte o de gravedad de las lesiones ante algún choque.

La organización destaca seis elementos de seguridad que incrementan el nivel de protección de las y los ocupantes de vehículos: el Control Electrónico de Estabilidad (ESC, por sus siglas en inglés); el sistema de frenos antibloqueo (ABS, por sus siglas en inglés), los cinturones de seguridad de tres puntos, las bolsas de aire, los reposacabezas y los dispositivos de seguridad infantil.

El sistema de frenos antibloqueo evita que las llantas se bloqueen en un frenado de emergencia, es decir, impide que se derrapen y las y los conductores pierdan el control del vehículo, detalló Stephan Brodziak durante el programa que se transmite cada martes por el canal de YouTube Estudio B.

Mientras que el Control Electrónico de Estabilidad –una tecnología que será obligatoria en México desde los modelos 2025– sirve para evitar las situaciones de choque por derrape, principalmente a velocidades mayores a 50 kilómetros por hora, además de ser complementaria a al sistema de frenos ABS.

“Por ejemplo, al hacer alguna maniobra brusca, evasiva, de emergencia, como si en la carretera se cruza una piedra o después de alguna curva hay un objeto en el camino y hay que dar un volantazo, esto nos ayuda a que el auto no pierda el control”, expuso el especialista en seguridad vehicular.

“Lo que hace este sistema, que está monitoreando por un lado la dirección que está dada por el conductor a través del volante y por el otro lado está monitoreando qué tanta carga del vehículo está sobre cada una de las cuatro ruedas, es que con un giroscopio puede medir en qué dirección está yendo el vehículo. Cuando hay una discrepancia entre la dirección en la que está yendo el vehículo y la dirección dada por el volante, ahí entra en función el Control Electrónico de Estabilidad. ¿Cómo? Frena alguna de las cuatro llantas de manera independiente de las otras para corregir el curso del vehículo y alinear la dirección con la señalizada en el volante por el conductor. Esto nos ayuda, a la hora de maniobrar, a reducir el riesgo de un siniestro derivado de un derrape a altas velocidades”, agregó.

Dentro de la categoría de tecnologías de seguridad pasiva están las bolsas de aire, obligatorias en los vehículos que se comercializan en México desde 2016. Además, también destacó los pretensores en los cinturones de seguridad, útiles para corregir la postura de las y los pasajeros.

“En un choque te jala el pretensor, te tensa el cinturón y después viene la función del limitador de carga, cuando ya estás sufriendo la desaceleración lo que hace es aflojar poco a poco el cinturón para que te encuentres con la bolsa de aire y entonces hagan una disipación diferente de la energía y se reduzcan las lesiones”, mencionó Brodziak durante el programa del canal hermano de SinEmbargo Al Aire.

Otras tecnologías pendiente de incorporar en todos los autos vendidos en México son los sistemas de retención infantil, que incluyen facilidades para colocar e instalar sillas infantiles; así como el frenado autónomo de emergencia (AEB), necesario para detectar lo que obstaculiza el camino y ayuda a frenar el auto o reducir su velocidad.

La NOM-194 fue actualizada por última vez en 2021, pero dejó fuera tecnologías como el frenado autónomo de emergencia, la protección a peatones, el limitador de velocidad y la detección de punto ciego, obligatorios en Europa y que han sido recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través del Plan mundial para el decenio de acción para la seguridad vial 2021-2030.

“México fabrica para los mercados más exigentes, fabrica principalmente para Estados Unidos y la Unión Europea. Un número muy cercano al 80 por ciento de la producción de México va exclusivamente a satisfacer el mercado estadounidense, pero también tenemos la capacidad de enviar vehículos. Estamos fabricando vehículos Volkswagen que se van a Alemania, vehículos Volvo que se van a su a Suecia, vehículos que mandamos a Suiza, a Francia, vehículos que estamos mandando incluso a Japón, que también es punta de lanza en muchas regulaciones. La capacidad la tenemos, varios de esos vehículos se llegan a comercializar aquí en México, de hecho los menos seguros no son los que estamos fabricando los mexicanos para los mexicanos, son los que estamos permitiendo que fabricantes radicados en otros países exporten de sus países para ser importados en México con bajos estándares”, denunció Stephan Brodziak.

En el país, sólo en 2021 se atribuyeron 14 mil 715 muertes a los siniestros de tránsito, de acuerdo con la base de datos de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Mientas que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 estimó 1 millón 282 mil 337 personas lesionadas en este tipo de acontecimientos.

Además, un estadio del Banco Interamericano de Desarrollo llamado Bienes Púbicos Regionales, estima que en México podrían evitarse más de 5 mil 600 muertes al año si se aplicaran los estándares mínimos de seguridad vehicular recomendados por la ONU en todos los autos –como la protección a peatones y el Frenado Autónomo de Emergencia–, e instrumentos de información para consumidores, como un etiquetado de seguridad vehicular con información clara.

¿LOS AUTOS MÁS VENDIDOS SON SEGUROS?

Entre las versiones básicas de los 10 modelos más vendidos en México analizados por El Poder del Consumidor, el Kia Río Sedán y Nissan NP 300 no cuentan con ESC, aún cuando organizaciones como Latin NCAP destacan que esta tecnología reduce hasta en 80 por ciento la probabilidad de choque por derrape y volcaduras.

Por otra parte, los modelos Nissan NP 300 y Kia Río Sedán sólo incluyen dos bolsas de aire, mientras que el Renault Kwid cuenta con cuatro.

“Los modelos Nissan Versa, March y Sentra, MG Motor MG5, Chevrolet-GM Aveo y Mazda 2 incluyen seis, mientras que el Mazda 3 cuenta con siete bolsas de aire”, detalló la organización.

Además, los modelos Nissan NP 300 y Nissan March, todavía no tienen anclajes para instalar un Sistema de Retención Infantil.

Este martes, durante el programa En Defensa del Consumidor, Stephan Brodziak también recordó la importancia de incluir en la NOM-194 el estándar de protección a peatones, que ya es obligatorio en la Unión Europea, en Japón, Australia y países de África y está relacionado con cómo se diseñan los autos en la parte frontal, los materiales usados y a qué distancia está el motor del cofre para que, en caso de un atropellamiento, las y los peatones no choquen con estructuras rígidas terminadas en ángulos rectos que, en algunos casos, pueden asemejar navajas.

Detalló que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y el Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Comercio, ha impedido esta regulación “porque están defendiendo un mercado muy específico muy redituable: el de las llamadas SUV o vehículos utilitarios, las camionetas y las pick ups”. Estas camionetas, por su diseño, y características como el peso y altura, no pueden cumplir con el estándar de protección para peatones.

“El vehículo tiene impactos en lo público, no es una cuestión meramente privada, tiene impactos a la sociedad muy altos y en ese sentido se deberían incluir provisiones para proteger a los otros usuarios que conviven con ello, no sólo protección para los ocupantes. Debe haber protección para la convivencia vial que estos vehículos tiene con usuarios de otros vehículos u otros modos de movilidad, como son las personas que viajan en transporte público, los peatones, ciclistas, motociclistas, y otros usuarios vulnerables como personas con andaderas, bastón o silla de ruedas”, insistió.

Las y los consumidores pueden consultar aquí la última actualización de la plataforma de El Poder del Consumidor y Latin NCAP para conocer la seguridad de 169 modelos de autos 2023-2024, que representan 88.3 por ciento de las ventas realizadas de enero a septiembre.

Los últimos datos muestra que en México se comercializan 21 modelos sin Control Electrónico de Estabilidad, 16 no tienen cinturones de tres puntos en todas las plazas, 35 modelos no ofrecen anclajes para los sistemas de retención infantil, y 147 modelos no tienen frenado autónomo de emergencia.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista y editora. Feminista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.