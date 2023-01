Los muchos caminos adados: Antonio Machado

Para mi amigo Diego, chef y poeta, con todo mi cariño.

He, palabra tan bella si se carga bien esta de “He”, andado muchos caminos. He, sí, abierto muchas veredas. Cierto que unas, hubiera sido mejor quedaran tapiadas (dejaron acaso esto del Antonio Manchado que se ve), ahora bien otras tantas me dejaron tan buen sabor de vida en la boca. Por ejemplo, la escritura, por ejemplo, la Tauromaquia y todas sus codas como la música, la rebelión de la poesía, por ejemplo, a ti. He, y podría este texto llamarse así, “He”, navegado en cien mares y atracado en cien riberas. Tantos Tlacotalpan, Del Duero, por supuesto. En todas partes vi caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra, hordas de pedantones, carapalurdos, horripilantillos al paño que miraban, callaban, pensaban que sabían (y quizá piensan todavía que saben), justo porque no bebieron nunca de las copas de la taberna vida, ahí donde se aprende desde sentarse a su mesa que nunca se sabe ni sabrá nada d ella. En fin, demasiada la mala gente que vi, nomás rumiando la cachimba de sus porquerías, caminando y apestando la tierra. Pero cuidado, que por todos los caminos estos que he andado, también (y más bello hablar de esto, recordarlo), pude ver gente danzar, cuando podían, antes o luego de laborar, danzar para olvidar la muerte. Una y otra vez me aparecieron habiéndose ido la noche, y los vi en ese baile y en ese canto que disipa el dolor y el llanto, caer rendidos de felicidad sobre sus cuatro palmos de tierra. Esta gente cuando camina o cabalga a lomos de mula vieja, no sufre la enfermedad de la prisa, ni siquiera, cosa extraña, en sus días de paseo, sus días de fiesta. Esta gente no conoce la vulgaridad del ansia en sus días de ocio o de descanso. Donde hay vino, beben vino, donde no hay vino, agua fresca. Donde no hay estructuras para dejarse ir, entretienen su alma con las manos, se moldean con grumos, piedritas, como si fueran ellos mismos varitas caídas de los árboles. Al parecer (o digamos ya de seguro), puedo decir que se trata de almas serenas y no retardadas, que bien que ya saben que el placer de la vida viene de pasarla soñando, y hablar de ello bajo los puentes, las marquesinas, los techos tan bellos de sus casas porque, almas que saben qué, de un modo irremediable, muchas veces de manera bien barata, sórdida, trágica, terminarán pudriéndose, agusanándose bajo la tierra.

Antonio María Calera-Grobet https://www.sinembargo.mx/author/antoniomariacalera (México, 1973). Escritor, editor y promotor cultural. Colaborador de diversos diarios y revistas de circulación nacional. Editor de Mantarraya Ediciones. Autor de Gula. De sesos y Lengua (2011). Propietario de “Hostería La Bota”.