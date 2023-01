AMLO reconoce “estado de bienestar” en Europa; destaca avances de Plan IMSS-Bienestar

El mandatario federal prometió que continuará trabajando para mejorar el sistema de salud en el país, en el cual considera que México ha avanzado en distintos aspectos.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió este domingo la aplicación del “estado de bienestar” en Europa, el cual buscará implementar en el país para garantizar los derechos fundamentales de las y los mexicanos.

En su gira de trabajo por el Hospital “Enf. María de la Luz Delgado Morales” de Temixco, Morelos, donde supervisó los avances del Plan de Salud IMSS-Bienestar, el mandatario federal reconoció esta propuesta política que dio inicio al concluir la Segunda Guerra Mundial.

“En toda Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, lo más importante que se logró fue la aplicación de lo que se conoce como el estado de bienestar. ¿En qué consiste el estado de bienestar? En garantizar la seguridad a la persona, al ser humano, desde la cuna hasta la tumba”, aseguró.

Con este modelo, el titular del Ejecutivo compartió que se estarían asegurando los derechos a la alimentación, al trabajo, a un salario justo, a la salud, y también a la pensión.

Al explicar cómo funciona este concepto, el Presidente López Obrador indicó que hay un “intento de privatizar la salud” en España, y que los ciudadanos están convocando una manifestación” para defender su derecho fundamental.

“Están convocando en febrero a una manifestación. No voy a poder ir, pero si pudiese ir, estaría ahí con ellos defendiendo la salud que es un derecho humano fundamental”, compartió.

Por ello, con la experiencia de haber sufrido un infarto en el 2013, el mandatario federal recordó que Patricio Ortiz, un médico de Morelos, que era “medio conservador”, le salvó la vida gracias a la inmediata intervención de su equipo médico que liberó su arteria principal del corazón.

“Un médico de Morelos me salvó la vida porque yo padecí de un infarto muy fuerte y me llevaron a un hospital, y ahí un médico de Morelos, Patricio Ortiz, intervencionista, me quitó un coágulo en la arteria principal del corazón que ya la tenía como un 90 por ciento cerrada”.

Por ello, el titular del Ejecutivo reiteró la importancia de tener un sistema de salud eficiente para seguir atendiendo todo lo relacionado con los infartos, una enfermedad grave y aguda del corazón que tiene un alto riesgo de muerte súbita en las primeras horas.

“No sólo se requieren cardiólogos, sino intervencionistas, y también -para poder atender a enfermos con infartos- atenderlos rápido porque eso es lo que salva la vida”, destacó desde el municipio de Temixco.

El Presidente López Obrador planteó que los habitantes de pueblos correrían mayor riesgo de perder la vida al no tener un hospital cercano donde puedan realizarse una intervención médica como la que le hicieron a él.

Al narrar su experiencia, el mandatario federal refirió que el mismo médico, egresado de la Universidad de Morelos, y a quien podría llamar su amigo por haberle salvado la vida, fue muy humano con él, a pesar de que no coincidía con las decisiones del Gobierno que encabeza.

“Todos los médicos son, la mayoría, casi todos, aunque hay algunos o dos que, ‘pero dos golondrinas no hacen verano’, todos son muy humanos; y yo creo que ahora ya es mi amigo. ‘¿Cómo no lo voy a querer?’, dice nuestro equipo. Es que era medio conservador mi médico, pero como era una urgencia, dijo: ‘Ni modo, tengo que atender a este'”, bromeó el mandatario.

“Nunca le he preguntado y ni se va enterar porque aquí no somos comunicativos, pero creo que no le simpatizabamos nosotros, o eso antes, pero él me salvó la vida”, añadió.

Con este recuerdo, el Presidente López Obrador defendió su compromiso de dar al país un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, como lo afirmó este fin de semana en Michoacán, lo cual consideró igual de importante que su plan de apoyos económicos para los estudiantes, compartiendo que gracias a una beca el logró concluir sus estudios.

“Por eso [se atiende] todo lo que tenga que ver con la salud, todo. Es como lo de las becas para los estudiantes. ¿Saben por qué termine yo la carrera? Por una beca, cuando vivía en la casa del estudiante tabasqueño, y me daban alimentación y hospedaje. Entonces, ¿cómo no vamos a estar impulsando la educación y la salud?”, concluyó.