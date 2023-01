Los Chiefs de Kansas vencen a Cincinnati en último momento y avanzan al Super Bowl

Por Gustavo García

Ciudad de México, 29 de enero (AS).– Los Kansas City Chiefs han avanzado al Super Bowl LVII de manera dramática.

Kansas City superó a Cincinnati 23-20 con un field goal de 45 yardas Harrison Butker cuando quedaban ocho segundos por jugar en el último cuarto. La última serie ofensiva inició con 30 segundos en el cronómetro y un castigo de los Bengals los puso en rango de gol de campo.

De esta manera, los de Andy Reid llegaron al Super Bowl por tercera ocasión en las últimas cuatro temporadas. El 12 de febrero en el State Farm Stadium, los Chiefs enfrentarán a los Philadelphia Eagles, campeones de la Conferencia Nacional.

WE'RE GOING TO THE SUPER BOWL!!!!!!!

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) January 30, 2023