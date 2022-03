Rusia y Ucrania inician ronda de negociaciones presenciales; Turquía será mediador

Estambul (Turquía), 29 mar (EFE).- Sendas delegaciones de Rusia y Ucrania han llegado este martes a la Oficina Presidencial del Palacio de Dolmabahçe de Estambul con la intención de reanudar a las 07:30 horas local sus negociaciones buscar un compromiso que ponga fin al conflicto armado que los enfrenta.

En medio de grandes medidas de seguridad, los delegados llegaron con una hora de antelación al lugar donde tienen previsto mantener estas conversaciones cara a cara durante dos días.

El Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, los recibió con un breve discurso, televisado en directo, en el que expresó su esperanza de que se logre acordar un alto el fuego.

“Creemos que no hay perdedores de una paz justa y equitativa. La continuación de la guerra no es del agrado de ninguna de las partes y un alto el fuego inmediato beneficiaría a todos”, declaró .

Para los analistas, ya sería una señal positiva si hoy no se interrumpen las negociaciones y, como está previsto inicialmente, al final del día se anuncia que continúan mañana.

Los delegados rusos aterrizaron en el aeropuerto Ataturk de Estambul hacia las 16:00 horas local del lunes y los ucranianos llegaron unas seis horas después.

