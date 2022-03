Peso mexicano retrocede por conflicto Rusia-Ucrania y COVID-19 en China

La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco BASE señaló que el tipo de cambio cotizará entre 19.97 y 20.12 pesos por dólar durante la jornada de hoy.

Por Carjuan Cruz

Ciudad de México, 28 de marzo (Investing.com).- El peso mexicano retrocede este lunes, luego de alcanzar 11 sesiones continuas de ganancias. La moneda cotiza cerca de mediodía en 20.10 por dólar, depreciándose 0.41 por ciento.

El escaso avance en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, las presiones inflacionarias y el brote de COVID-19 en China, provocan un fortalecimiento del dólar e impulsan la aversión al riesgo de nuevo.

“En el mercado cambiario, el dólar se fortalece frente a la mayoría de sus principales cruces, ante preocupaciones por el crecimiento económico global”, explica Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco BASE.

Según la experta, en este comportamiento inciden los temores ante la inflación y la situación de confinamiento en Shanghái, y los mercados lo están sopesando en este momento como un riesgo para la recuperación económica.

“Las presiones inflacionarias globales se han acentuado en el último mes por la guerra entre Rusia y Ucrania, y los bancos centrales adoptan medidas mas restrictivas. Esto afecta la capacidad de consumo de la población y generan mayor cautela. El crecimiento económico podría verse afectado”, señala la economista.

Las medidas de cierre en China continúan por el brote del virus, con un confinamiento de ocho días en Shanghái. Sin embargo, los mercados financieros seguirán abiertos y también los puertos cercanos de la ciudad.

“El mercado considera que los nuevos casos de coronavirus y las medidas de confinamiento son una amenaza para la actividad económica y la demanda por materias primas, algo que se ve reflejado al comienzo de la semana en menores precios en el mercado de commodities”, puntualiza Siller.

La experta señala que el tipo de cambio cotizará entre 19.97 y 20.12 pesos por dólar durante la jornada de hoy.

