El Presidente exhibe dos “guarden este tuit” que vaticinaban dólar caro en su mandato

El Presidente López Obrador utilizó las imágenes para exhibir que, desde 2006, sus detractores advirtieron que un triunfo de la izquierda traería el desplome de la economía por un manejo irresponsable de las finanzas públicas.

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió esta mañana dos “guarden este tuit”, es decir, dos tuits que hace tres años aproximadamente vaticinaban el encarecimiento del dólar o el debilitamiento del peso durante su administración. Los dos tuits, de Carlos Loret de Mola y Chumel Torres, pedían “comprar dólares”. Pero la moneda estadounidense, la semana pasada, rompió el piso de los 20 pesos por uno.

El mandatario lo utilizó para exhibir a sus detractores, que desde 2006 advierten que un triunfo de la izquierda traería el desplome de la economía por un manejo irresponsable de las finanzas públicas. Los economistas, sin embargo, coinciden en el país se ha manejado estos tres años con ortodoxia financiera: poca deuda, alta recaudación, control en el gasto público y por lo tanto, un déficit fiscal bajo.

“En vez de devaluarse se ha fortalecido, se ha apreciado. Teníamos años en que no sucedía eso, siempre eran devaluaciones, depreciaciones. Entonces, en la campaña contra nosotros, todavía no tomábamos posesión y ya andaban pronosticando de que se iba a ir el dólar en 35 pesos y terminó la semana en 20. Es de las monedas más estables del mundo, pero está así, sin devaluarse como no se veía en 20 años o más”, destacó el mandatario en conferencia de prensa matutina.

El tiempo siempre pone a cada quien en su lugar… pic.twitter.com/MOXTqlqJmO — La Catrina Norteña 2 (@catrina_nortena) March 25, 2022

Y aunque la captura de pantalla que circula en redes sociales se trata de un tuit falso de Loret de Mola, revive el hecho de que durante la contienda de 2018 los opositores de López Obrador lo acusaron de impulsar proyectos que afectarían la economía del país.

De acuerdo con el índice, el peso mexicano se apreció un 0.44 por ciento frente al dólar, al cotizar a 20 unidades por billete verde en el mercado interbancario.