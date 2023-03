AMLO sugiere que consejeros del INE sean elegidos por insaculación; pide no negociar

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió esta mañana que los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean elegidos a través de una insaculación o tómbola.

“Mi opinión es que no negocien, como era antes. Uno para ti, otro para ti, dos para mí. No: que se vayan a la insaculación. Es una propuesta muy respetuosa, que no negocien, que no haya cuota y que sea la fortuna, diría Maquiavelo, que es la suerte”, dijo el Presidente durante la conferencia matutina de este miércoles.