El PAN ha consumido a PRI y PRD. Ahora es la fuerza dominante dentro de Va por México

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– El Partido Acción Nacional (PAN) llega a las elecciones de este 5 de junio como la segunda fuerza política del país al gobernar ocho estados —Morena, con más presencia nacional, lidera 16—. Esto lo convierte en el partido de la alianza Va por México con el control de más entidades, supera por mucho al PRI, que tiene cuatro gobernadores, y al PRD, que en 2021 perdió Michoacán, su único estado.

Pero el reino del PAN se ha acortado. Los resultados de las últimas elecciones dan cuenta de cómo ha perdido entidades y sus votantes aumentan de a poco, todo ello en un contexto de crisis internas desatadas por la oposición a la alianza con el PRI —partido contra el que nació—y el PRD, uno de sus grandes opositores; además de las diferencias de los últimos años por cómo se ha conducido la dirigencia encabezada por Marko Cortés.

A excepción del 2018, cuando el PAN alcanzó el mayor número de gubernaturas con 11, el partido ha mantenido bajo su mando a ocho entidades en los comicios de 2000, 2006 y 2021. La baja más grave fue en la elección de 2012, cuando el priista Enrique Peña Nieto ganó la jefatura del Ejecutivo luego de dos sexenios del PAN; en esa ocasión sólo lideraron en seis estados.

Es decir, ahora el partido gobierna tres estados menos que en 2018, luego de la elección presidencial, y tiene bajo su mando el mismo número de entidades que en 2006, al inicio del Gobierno de Felipe Calderón.

En las elecciones de este año el panorama para el blanquiazul no es del todo alentador. Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, cuatro de las ocho entidades que aún conserva, renovarán su Gobierno pero sólo en el primero las encuestas le dan la ventaja.

Estas son los segundos comicios donde el PAN competirá con el PRI y el PRD. La alianza es histórica porque en 1939, cuando nació, lo hizo para oponerse al tricolor.

En el libro La disputa por México (Harper Collins), los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela recuerdan un pasaje histórico que hoy contrasta con lo que es Acción Nacional. Ese año, mencionan, su fundador Manuel Gómez Morin instruyó a sus militantes: “Nunca transigir en principios, no aliarnos con quienes pretendan defraudar la opinión pública y no estar, por supuesto, con quienes salgan de esa cloaca que es el PRM [hoy el PRI]”.

Pero para Marko Cortés, el dirigente actual, aliarse con sus opositores no es una contradicción. “El PAN no nace para oponerse al PRI; el PAN nace para generar ciudadanía, para generar una alternativa a los mexicanos, para combatir el autoritarismo y hoy estamos viviendo el peor autoritarismo”, expuso en entrevista para el libro y la serie documental con el mismo nombre.

Esta coalición le ha costado al partido no sólo votantes, también críticas de militantes de antaño, quienes han denunciado que al sumarse a esos colores el PAN perdió identidad. Uno de los opositores es el Senador Damián Zepeda. El también exdirigente del partido reconoció en entrevista que las diferencias con la alianza tienen que ver con que, en lugar de sumar, su partido perdió en 2021 con Va por México.

En esa ocasión, dijo, ganó por su cuenta el Gobierno de Querétaro y el de Chihuahua, con el respaldo del PRD. Sin embargo, perdió Baja California Sur y Nayarit, donde sí fue con la coalición completa.

En ese contexto, ya se preparan para las elecciones.

Teresa Jiménez, la candidata de Acción Nacional que compite en Aguascalientes con el PRI-PRD, obtuvo 46 por ciento de las preferencias en la encuesta publicada el 9 de mayo por El Financiero, nueve puntos arriba de la morenista Nora Ruvalcaba, quien en una entrevista para el programa Los Periodistas, de SinEmbargo Al Aire, llamó a Martha Márquez Alvarado, quien va con el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), a sumarse a su proyecto y así vencer a Jiménez.

La representante del PAN arrastra un historial polémico. En octubre del 2021, cuando Márquez Alvarado aún era Senadora del blanquiazul, denunció a la exalcaldesa de Aguascalientes (2017-2021) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posible desvío de recursos públicos mediante contratos de iluminarias que habría adquirido con un sobreprecio de 595 millones de pesos.

Para estos comicios, las apuestas del PAN se concentran en Aguascalientes, donde ha gobernado desde 1998 a excepción del periodo de 2010 a 2016, cuando ganó el PRI. Marko Cortés reconoció que sólo ve “posibilidades reales de ganar” en esa entidad, en una charla con la militancia filtrada en noviembre por el portal de noticias Latinus, la cual nunca desmintió.

Al cuestionarle a Damián Zepeda si la militancia ya se recuperó anímicamente luego de esa predicción, respondió que, previo a las elecciones prefiere no abonar a la confrontación, pero calificó de lamentable que desde la dirigencia sólo aspiraran a ganar una entidad cuando, por lo menos, para mostrar resultados, es un deber conservar los cuatro estados que gobiernan.

“La gente a nivel local ha estado haciendo su esfuerzo en lo personal, más allá de si creo que se va a ganar un estado o no. Sé lo que lastima que actores nacionales, marcadamente la dirigencia, señale que ves difícil un estado. Porque, oye, nos estamos esforzando, si no me vas a ayudar, mejor no me estorbes”, opinó.