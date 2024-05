ENTREVISTA ¬ La derecha se volverá extrema y más ruda cuando Claudia llegue: Citlalli

En entrevista con “Los Periodistas”, la Secretaria general de Morena indicó que tras las elecciones del próximo 2 de junio Morena tiene la obligación de fortalecerse para evitar que la ultraderecha crezca, se vuelva mayoría y llegue al poder tal y como ocurrió en otros países de Latinoamérica como Argentina, con Javier Milei y en Brasil con Jair Bolsonaro.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- Citlalli Hernández, Secretaria general de Morena, afirmó que el partido deberá prepararse para enfrentar una nueva arremetida de la ultraderecha tras el retiro del Presidente Andrés Manuel López Obrador de la vida pública, pues señaló que si Claudia Sheinbaum Pardo gana las elecciones del próximo domingo, estos grupos se volverán más violentos y se enfocarán en atacarla.

“Se va a ir Andrés Manuel López Obrador de la vida pública, que ha sido el máximo dirigente de nuestro movimiento, que incluso a pesar de la ausencia del partido en sus primeros años de su movimiento ha mantenido una fuerza popular a pesar de la embestida económica, mediática. Vamos a perder a un dirigente inigualable y estamos adquiriendo una nueva dirigente, Claudia Sheinbaum, pero pensar que la derecha va a bajar la guardia es de ingenuos, al contrario, yo creo que va a ser una derecha más violenta, más misógina con la doctora, entonces necesitamos un partido fuerte, un partido que cuente con la mayoría del respaldo de la gente, un partido que discuta cómo mejorar los procesos internos de definición”, dijo la Senadora en entrevista con “Los Periodistas”.

Y añadió: “Yo creo que tenemos que discutir después del 2 de junio qué partido queremos, qué partido necesitamos, cómo aminorar las contradicciones que sin duda tenemos, cómo corregir errores que se han cometido pero también hacer un llamado a la gente que simpatiza con nosotros a no caer en el fatalismo”.

La Secretaria general de Morena indicó que tras las elecciones del próximo 2 de junio Morena tiene la obligación de fortalecerse para evitar que la ultraderecha crezca, se vuelva mayoría y llegue al poder tal y como ocurrió en otros países de Latinoamérica como Argentina, con Javier Milei y en Brasil con Jair Bolsonaro.

“Me preocupa que las nuevas generaciones, con menos memoria histórica, con un rechazo total a los partidos, hoy nosotros somos el partido en el poder y naturalmente podría haber un rechazo, se compran un discurso marketero como el de Máynez o que se compren un discurso tipo Milei en Argentina”.

Citlalli Hernández afirmó que si desde la izquierda no se combaten los discursos de odio de personajes como Ricardo Salinas Pliego, existe un “riesgo latente” de que en México los grupos de ultraderecha tomen fuerza.

“Yo veo un riesgo a mediano y largo plazo de que si nosotros no combatimos los discursos de odio, aspiracionistas al nivel que lo hace Salinas Pliego, sino combatimos eso a mediano y largo plazo se puede gestar en algún sector que se puede convertir en mayoritario una aspiración, una conexión con su discurso. Yo me pregunto, cómo llegaron Bolsonaro y Milei al poder, pues llegaron con base social en el marco de una democracia hubo gente que les votó. Me parece que sí hay un riesgo latente a mediano y largo plazo”.

La Senadora recalcó que a pesar de que la mayoría de las encuestas le dan a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, el partido no puede confiarse y pensar que la elección está ganada, pues dijo, la derecha buscará judicializar los resultados.

“Pareciera que es la pretensión, tenemos claro que hay que ganar. El movimiento ha ido aprendiendo una serie de cosas para defender el voto: ganar por mucha diferencia para que no haya margen de maniobra ni en el fraude, ni en judicializaciones, afortunadamente Claudia Shienbaum trae una ventaja de 20-25 puntos según las encuestas, pero necesitamos que nadie se confíe, que todo el mundo salga a votar para que la diferencia sea tan contundente que no haya margen de judicializar”.

Hernández indicó que en su desesperación, la derecha recurrirá a sus viejas prácticas como la compra de votos y la violencia con el único objetivo de manchar la elección.

“Yo francamente veo a una derecha desesperada a nivel nacional, aquí en la Ciudad de México los notos muy desesperados y en la desesperación me parece que va a salir lo peor del PRI, PAN y PRD que es el clientelismo, los grupos de choque, la privación de violencia, la compra de votos y como alternativa tratar de judicializar la elección, es su pretensión. Yo no veo riesgo como se ve que se va a dar la elección pero estos son capaces de todo”.

Finalmente, ante la recomposición que sufrirá el sistema de partidos políticos en México tras las elecciones de este domingo 2 de junio, en donde partidos históricos como el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) podrían desaparecer ante la posibilidad de que no reúnan los votos necesarios para conservar su registro, Citlalli Hernández indicó que esto provocará que la derecha comience a radicalizarse.

“A mí lo que me parece es que se está resquebrajando el PRI, el PAN quizás un poco menos que el PRI pero también. Me parece que el PRIAN ya no puede continuar como está. A Claudio X. Gonzaléz no le funcionó esta farsa de la Marea Rosa, de un candidatura ciudadana porque el peso de los partidos jaló a Xóchitl. Yo veo que la derecha se va a jalar más hacia la ultraderecha, cuando avanzan los gobiernos de izquierda, se va a radicalizar con más odio, más cercano al neofascismo, con posturas más peligrosas, afortunadamente son minoría”.

