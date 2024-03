Xóchitl Gálvez rechaza oferta de apoyo de Vox, el partido español de ultraderecha

La Fundación Disenso y el Foro Madrid son Think Thanks que apoyan los movimiento de derecha en América Latina.

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).- La candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz, de la Coalición “Fuerza y Corazón por México”, dijo que no aceptará ayuda del partido de ultraderecha español Vox, el cual ofreció apoyo su contra la candidata de Morena Claudia Sheinbaum Pardo, en un informe publicado esta semana por la Fundación Disenso y Foro Madrid, agrupaciones vinculadas al partido de Santiago Abascal. “Con Vox, ni a la esquina” respondió Gálvez ante el cuestionamiento de la prensa.

“Yo pinto la raya clarita, no me hando con rodeos. Yo le dije a mi grupo parlamentario, no voy a esa reunión, no comparto nada con ese partido, no tengo ninguna visión positiva. Cuando le convenía a la derecha, que estaba impulsando un candidato, yo era la troskista y ahora soy de ultraderecha”, explicó esta mañana en su conferencia de prensa “Sin miedo a la verdad”, cuando le cuestionaron sobre una reunión del Partido Acción Nacional (PAN) con miembros de Vox en 2022.

La candidata de la oposición expresó que no es una mujer de derecha ni de izquierda. “No soy una mujer de derecha, no soy radical en nada. Soy una mujer que es capaz de hacer inclusión. No voy a ir con Vox a ningún lado”, dijo.

Las declaraciones de Gálvez sucecieron horas después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionara el tema en su conferencia matutina. Desde las instalaciones de la Séptima Zona Naval del Puerto de Coatzacoalcos, el Mandatario federal dijo que la derecha y la ultraderecha son lo mismo. “Son iguales, nada más que unos son más francos y otros son más hipócritas, pero es un solo bloque, no hay matices. Dicen que ese grupo de derecha de España ya se suma y va a hacer también guerra sucia. Qué bueno, ¿no?, porque nos van a seguir ayudando”, comentó.

Este jueves, se dio a conocer que la Fundación Disenso y el Foro Madrid, agrupaciones vinculadas a Vox, hicieron un análisis sobre las elecciones que van a ocurrir en América Latina en 2024. El periódico La Jornada, que tuvo acceso a un informe interno titulado “Amenazas a la libertad: el salto a la democracia en Iberoamérica”, expuso el que el partido conservador reconoce que Sheinbaum “goza de un sólido respaldo popular en detrimento de la oposición”.

Según esta información, en diciembre de 2021 la situación política de latinoamérica era “desesperada”, ya que los candidatos de izquierda parecían ganar todas las elecciones. Sin embargo, en 2023 se produjeron los triunfos de Javier Milei, en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador y Santiago Peña, en Paraguay, lo que revivió la esperanza de la ultraderecha española de frenar los avances progresistas en la región.

Por este motivo ofrecieron su respaldo a Xóchitl Gálvez para “servir de elemento de apoyo y de articulación, ofreciendo liderazgo, elaborando estrategias”.

La Fundación Disenso y el Foro Madrid son Think Thanks que apoyan los movimiento de derecha en América Latina. De acuerdo a su propia página web, defienden “el derecho a disentir de la opinión dominante, de la corrección política que limita libertades y derechos fundamentales”.

Tras ganar Javier Milei las elecciones presidenciales en Argentina, los directores de ambas asociaciones, Jorge Martín Frías de Fundación Disenso, y Eduardo Cader, del Foro Madrid, tuvieron una de las primeras reuniones con el Presidente recién electo. También han apoyado a Jair Bolsonaro en Brasil y a la Primer Ministra de Italia, Giorgia Meloni.

En México, miembros de Vox tuvieron reuniones con el Partido Acción Nacional en 2021. El líder del partido, Santiago Abascal, se reunió con el actor Eduardo Verástegui, cuando buscaba firmas para lograr aparecer en las boletas electorales de 2024.